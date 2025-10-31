Europa-Charts: Battlefield 6 dominiert – „Klassiker“ Titanfall 2 schießt nach oben
Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
TheGameBusiness hat die europäischen Spiele-Charts für die Woche 20. bis 26. Oktober 2025 veröffentlicht (physisch + digital). Nach Stückzahlen wie nach Umsatz bleibt Battlefield 6 trotz −55 % auf Platz 1; EA Sports FC 26 folgt auf #2. Pokémon Legends: Z-A rutscht stark ab (−84/−85 %; Digitalzahlen fehlen). Auffällige Comebacks: Titanfall 2 (+3.688 %) und Mass Effect: Legendary Edition (+729 %) springen in die Top 10; Red Dead Redemption 2 wächst um +37 %, GTA 5 hält #7. Neueinsteiger: Plants vs. Zombies: Replanted (Absatz #6), Ninja Gaiden 4 (Umsatz #6) und The Outer Worlds 2 (Umsatz #9). Ghost of Yotei bleibt in beiden Rankings in den Top 5, Mario Kart World liegt im Umsatz auf #5.
