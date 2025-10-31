Europa-Charts: Battlefield 6 dominiert – „Klassiker“ Titanfall 2 schießt nach oben

DailyGame
TheGameBusiness hat die europäischen Spiele-Charts für die Woche 20. bis 26. Oktober 2025 veröffentlicht (physisch + digital). Nach Stückzahlen wie nach Umsatz bleibt Battlefield 6 trotz −55 % auf Platz 1; EA Sports FC 26 folgt auf #2. Pokémon Legends: Z-A rutscht stark ab (−84/−85 %; Digitalzahlen fehlen). Auffällige Comebacks: Titanfall 2 (+3.688 %) und Mass Effect: Legendary Edition (+729 %) springen in die Top 10; Red Dead Redemption 2 wächst um +37 %, GTA 5 hält #7. Neueinsteiger: Plants vs. Zombies: Replanted (Absatz #6), Ninja Gaiden 4 (Umsatz #6) und The Outer Worlds 2 (Umsatz #9). Ghost of Yotei bleibt in beiden Rankings in den Top 5, Mario Kart World liegt im Umsatz auf #5.

Battlefield 6 (offizieller Titel seit dem Trailer am 24. Juli 2025) ist der neueste Hauptteil der legendären Battlefield‑Reihe, entwickelt von „Battlefield Studios“ – einem Konsortium aus DICE, Criterion Games, Motive Studios und Ripple Effect Studios.

Das Spiel kehrt zu einem modernen militärischen Setting zurück und bietet sowohl einen Singleplayer-Kampagnenmodus als auch klassischen Multiplayer, inklusive Destruktionsdynamik, Teamplay und Fahrzeugkampf zu Land, Luft und auf See.

Im ersten Trailer tritt die paramilitärische Organisation Pax Armata auf, finanziert von ehemaligen NATO-Staaten, deren Konflikte eine globale Krise entfachen – mit Szenen aus u. a. New York und der zerstörten Brooklyn Bridge.

Battlefield 6 wird das klassische System zurückbringen, also: Assault, Engineer, Medic und Support. Du kannst als Spielender Gebäude zerstören und so taktische Vorteile erlangen.

Entwickler: Battlefield StudiosPublisher: EASysteme: PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 10. Oktober 2025

