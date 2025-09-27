EA Sports FC 26: So führst du den Low Driven Shot richtig aus

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Low Driven Shot – also der flache, harte Abschluss – ist eine der effektivsten Schussarten in EA Sports FC 26. Er ist besonders nützlich in engen Spielsituationen, bei schnellen Kontern oder wenn der Torwart noch nicht optimal positioniert ist. Im Gegensatz zu Finesse-Schüssen oder kraftvollen Distanzschüssen setzt der Low Driven Shot auf Präzision und Geschwindigkeit am Boden. Er zwingt den Keeper zu schnellen Reaktionen und ist schwer zu parieren, vor allem wenn du auf die lange Ecke zielst.

So funktioniert der Low Driven Shot

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Low Driven Shot auszuführen – beide erfordern gutes Timing:

Doppelt drücken: Drücke die Schusstaste (Kreis auf PlayStation / B auf Xbox) zwei Mal schnell hintereinander. Der erste Druck bestimmt Richtung und Stärke

Der zweite Druck senkt den Ball und macht ihn flach Kombination mit Schultertasten: Halte L1 + R1 + Schusstaste (PlayStation) bzw. LB + RB + Schusstaste (Xbox) gedrückt. Diese Variante ist besonders effektiv bei flachen Hereingaben oder schnellen Abschlüssen im Strafraum

Timing-Tipp: Der zweite Tastendruck muss kurz nach dem ersten erfolgen – nicht zu spät, sonst wird der Schuss normal ausgeführt. Übe das Timing in Skill Games oder Trainingsspielen, um ein Gefühl dafür zu bekommen.

Wann solltest du den Low Driven Shot einsetzen?

Der flache Abschluss – auch bekannt als Low Driven Shot – ist nicht in jeder Spielsituation die beste Wahl, doch in bestimmten Momenten kann er äußerst wirkungsvoll und sogar spielentscheidend sein. Besonders gefährlich ist er im Eins-gegen-eins mit dem Torwart: Wenn du frontal oder leicht seitlich auf das Tor zuläufst und der Keeper sich noch in Bewegung befindet, ist der Low Driven Shot oft erfolgreicher als ein Finesse-Schuss, da er schnell und flach an der Torlinie vorbeigeht.

Auch nach flachen Hereingaben, sogenannten Cutbacks, entfaltet dieser Schusstyp sein volles Potenzial. Wenn der Ball quer durch den Strafraum gespielt wird und du direkt abschließen willst – etwa mit einem schnellen Stürmer wie Mbappé oder Vinícius Jr. – ist der flache Abschluss oft die präziseste und schnellste Option.

In engen Räumen, etwa bei der Ballannahme im Strafraum oder nach einem Abpraller, bietet der Low Driven Shot den Vorteil, dass du keine Zeit für einen langen Ausholschuss brauchst. Du kannst direkt und kontrolliert abschließen, ohne viel Platz zu benötigen.

Besonders effektiv ist dieser Schuss auch bei nassem Rasen oder Regen, da der Ball schneller und rutschiger wird – was es für den Torwart deutlich schwieriger macht, rechtzeitig zu reagieren. In solchen Momenten kann ein gut getimter flacher Abschluss den Unterschied zwischen einem vergebenen Angriff und einem entscheidenden Tor ausmachen.

Einsatz im Karrieremodus und Ultimate Team

Um den Low Driven Shot in EA Sports FC 26 effektiv einzusetzen, solltest du gezielt mit Spielern arbeiten, die über einen hohen Abschlusswert verfügen. Der flache Schuss ist zwar präzise, aber nicht übermächtig – deshalb sind Spieler mit gutem Finishing wie Lautaro Martínez, Jonathan David oder Erling Haaland deutlich effektiver, da sie auch unter Druck sauber und kontrolliert abschließen können.

Zusätzlich lohnt es sich, die Controller-Einstellung „Precision Shooting“ zu aktivieren. Damit kannst du die Richtung des Schusses noch besser steuern und gezielt auf die lange Ecke zielen, was die Erfolgsquote in Eins-gegen-eins-Situationen deAchte außerdem darauf, nicht zu viel Kraft in den Schuss zu legen. Ein zu starker Versuch kann leicht über das Tor gehen – besonders bei kurzen Distanzen. Halte die erste Eingabe moderat, damit der Ball flach und kontrolliert bleibt.

Der Low Driven Shot eignet sich auch hervorragend als Überraschungselement. Viele Gegner rechnen mit einem Finesse-Schuss oder einem kraftvollen Abschluss, sodass ein flacher, schneller Schuss sie aus dem Rhythmus bringen und den Torwart auf dem falschen Fuß erwischen kann.utlich erhöht.

Anwendung im Clubs-Modus

Im Clubs-Modus ist der Low Driven Shot besonders effektiv, da du oft in engen Situationen agierst und schnelle Entscheidungen treffen musst. Wenn du als Stürmer oder offensiver Mittelfeldspieler spielst, solltest du:

Archetypen wie „Finisher“ oder „Magician“ wählen , die gute Abschlusswerte und Ballkontrolle bieten

, die gute Abschlusswerte und Ballkontrolle bieten PlayStyles wie „Finesse Shot“, „Quick Step“ oder „Rapid“ kombinieren , um Tempo und Präzision zu verstärken

, um Tempo und Präzision zu verstärken Situativ abschließen, statt immer auf Kraft oder Finesse zu setzen – der Low Driven Shot ist ideal für Überraschungsmomente

