EA Sports FC 26 – Der ultimative SBC-Guide

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Squad Building Challenges (SBCs) gehören zu den wichtigsten Features von Ultimate Team in EA Sports FC 26. Sie bieten dir die Möglichkeit, dein Team gezielt zu verbessern, seltene Packs zu erhalten oder exklusive Spieler freizuschalten – ganz ohne Matches. Doch SBCs sind auch eine Falle für Ungeduldige: Wer planlos Spieler kauft, verliert schnell Coins und wertvolle Assets. Mit den folgenden Strategien baust du dir eine nachhaltige SBC-Routine auf, die dein Team langfristig stärkt.

Nicht jede Herausforderung lohnt sich

Bevor du eine SBC abschließt, solltest du sie kritisch bewerten:

Was ist die Belohnung? Ein seltenes Gold-Pack klingt gut, aber ist es untauschbar? Dann bringt es dir keine Coins.

Ein seltenes Gold-Pack klingt gut, aber ist es untauschbar? Dann bringt es dir keine Coins. Wie hoch sind die Anforderungen? Manche SBCs verlangen hohe Chemie, seltene Nationen oder spezielle Karten – das treibt die Kosten hoch.

Manche SBCs verlangen hohe Chemie, seltene Nationen oder spezielle Karten – das treibt die Kosten hoch. Wie lange ist sie verfügbar? Zeitlich begrenzte SBCs können verlockend sein, aber du solltest nicht in Panik verfallen. Plane lieber strategisch.

Tipp:

Nutze externe Seiten wie FUTBIN oder FUT.GG, um die aktuellen Marktpreise und Lösungen zu vergleichen.

SBC-Vorratskammer

Ein erfolgreicher SBC-Spieler hat immer eine gut gefüllte Club-Datenbank. Das bedeutet:

Bronze- und Silber-Spieler aus kleinen Ligen – ideal für Upgrade-SBCs oder seltene Anforderungen.

Gold-Spieler mit niedrigem Rating (75–81) – günstig und flexibel einsetzbar.

– günstig und flexibel einsetzbar. Spieler mit guter Chemie – gleiche Liga, Nation oder Verein sind Gold wert.

Tipp:

Nutze die Bronze-Pack-Methode: Öffne Standard-Bronze-Packs, verkaufe wertvolle Spieler und behalte den Rest für SBCs. So generierst du Coins und baust Vorräte auf.

Marktbewegungen clever ausnutzen

Der Transfermarkt in EA Sports FC 26 ist dynamisch – und du kannst davon profitieren:

Vor Promo-Events investieren: Wenn neue SBCs erwartet werden (z. B. TOTW, RTTK, FUTMAS), steigen die Preise für bestimmte Spieler.

Nach SBC-Veröffentlichung verkaufen: Wenn eine neue Herausforderung erscheint, steigen die Preise für passende Karten kurzfristig.

Wenn eine neue Herausforderung erscheint, steigen die Preise für passende Karten kurzfristig. Low-Rated Rare Golds kaufen: Diese Spieler sind oft unterbewertet und werden bei Upgrade-SBCs plötzlich gefragt.

Tipp:

Halte Ausschau nach Spielern mit seltenen Nationen oder Ligen – sie sind oft Schlüsselstücke für Hybrid-SBCs.

Upgrade-SBCs strategisch nutzen

Upgrade-SBCs sind deine beste Quelle für starke Spieler:

Gold Upgrade: Tausche 11 nicht seltene Goldspieler gegen 2 seltene Goldspieler.

Premium Upgrade: Ligen-spezifisch – z. B. Premier League Premium Upgrade für gezielte Packs.

Ligen-spezifisch – z. B. Premier League Premium Upgrade für gezielte Packs. 81+ x2, 83+ x3, 85+ x5: Diese SBCs sind ideal, um dein Team schnell zu verbessern – aber teuer.

Tipp:

Nutze untauschbare Spieler aus Packs für diese SBCs – so holst du das Maximum aus deinem Club.

Chemie verstehen und gezielt einsetzen

EA Sports FC 26

verwendet ein neues Chemiesystem:

Spieler müssen nicht mehr nebeneinander stehen, sondern Punkte über Liga, Nation und Verein sammeln.

, sondern Punkte über Liga, Nation und Verein sammeln. Volle Chemie ist nicht immer nötig – viele SBCs verlangen nur Mindestwerte.

Tipp:

Nutze Spieler mit doppelter Liga/Nation-Zugehörigkeit (z. B. Brasilianer in Premier League) für flexible Verbindungen.

SBCs als Teil deiner Clubstrategie

SBCs sind kein Selbstzweck – sie sollten deine langfristige Teamplanung unterstützen:

Nutze SBCs, um schwache Positionen zu verbessern.

Vermeide es, deine besten Spieler einzureichen – es sei denn, die Belohnung ist ein Upgrade.

Baue dir Routinen auf: Tägliche Bronze-Packs, wöchentliche Upgrade-SBCs, gezielte Investitionen.

Live-SBCs & Events im Blick behalten

EA veröffentlicht regelmäßig zeitlich begrenzte SBCs:

Flash SBCs: Nur für wenige Stunden verfügbar – oft mit guten Belohnungen.

Player Picks: Wähle zwischen 2–3 Spielern – ideal für gezielte Verstärkungen.

Wähle zwischen 2–3 Spielern – ideal für gezielte Verstärkungen. Event-SBCs: FUTMAS, TOTY, TOTS – hier gibt’s exklusive Spieler und Packs.

Tipp:

Halte dich über X, Reddit oder FUT-Webseiten auf dem Laufenden, um keine SBC zu verpassen.

Squad Building Challenges sind mehr als nur Minispiele – sie sind ein strategisches Werkzeug, um deinen Club in EA Sports FC 26 gezielt zu verbessern. Mit kluger Planung, Marktverständnis und einem gut gefüllten Verein kannst du regelmäßig starke Belohnungen abgreifen, dein Team upgraden und gleichzeitig Coins sparen. Der Schlüssel liegt in Geduld, Übersicht und Timing.

