FIFA 21: Bug lässt Spieler wie Super Mario springen

Waikuteru hat ein neues Custom Level namens Rückblende-Galaxie („Wummps Wuchtwall“) für The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt, dass sich jetzt in Entwicklung befindet. Diese Mod bietet: Einzigartige Quest Custom Warp Rote Münzen-Funktionalität Hintergrundmusik der Rückblende-Galaxie Verbessertes Kartenmodell der Rückblende-Galaxie Korrektes Kollisions-Material (Gras, Holz, Stein, usw.) Bald dabei: Weitere Objekte (Items, Feinde, Fallen)…