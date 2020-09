Xbox Series X & S Launch-Datum und Preis offiziell!

Xbox Series X und Xbox Series S (C) Microsoft

Microsoft macht den ersten Schritt! Wer hat jetzt den kürzeren gezogen, wir wissen es nicht. Jedoch denke ich, sind die Fans dankbar, endlich Klarheit zu haben. Sony wird sich nun unter noch mehr Druck wiederfinden!

Vorfreude ist die beste Freude

Am 10. November 2020 ist es soweit. Die Xbox Series X und der erst kürzlich geleakte und dann bestätigte kleinere Bruder Xbox Series S erscheinen am 10. November! Die Xbox Series X wird 499 Euro (UVP) kosten, die Xbox Series S 299 Euro (UVP). Microsoft hatte schon angekündigt, dass die Konsole vor Weihnachten kommen wird. Dann spezifizierten sie es mit November. Jetzt haben wir den Tag.

Vorbestellung der Xbox Series X schon in wenigen Wochen möglich

Wer zu hundert Prozent sichergehen will, dass er am 10. November eine Xbox Series X oder S in den Händen hält, kann sich diese ab dem 22. September 2020 vorbestellen.

Jetzt gibt´s kein zurück!

Der Tag ist raus, der Preis ist da, das Line-Up steht. Microsoft hat sich gerüstet und alle Karten auf den Tisch gelegt. Nun ist die Frage, wann lässt Sony sich in die Karten schauen? Haben sie ein Full House oder geht diese Runde an Microsoft? Klar ist, Sony kann jetzt nicht mehr länger auf sich warten lassen. Wird die PS5 mehr oder weniger kosten? Mit der Xbox Series S hat Microsoft eine echte Kampfkonsole in das Segment der nächsten Generation platziert. Eine, die sich jetzt mit der Nintendo Switch matchen wird! Was möchte ich? Mobilität gerade einmal in Full HD oder 8K Kompatibilität und Smart Apps um denselben Preis? Für all diejenigen, welche sich nicht an die Spezifikationen der Xbox Series S erinnern, hier die Information aus der offiziellen Meldung von Microsoft:

„Xbox Series S wird – genau wie Xbox Series X – von der Xbox Velocity Architecture angetrieben und unterstützt ebenfalls schnellere Ladezeiten sowie Quick Resume. Die Konsole verfügt darüber hinaus über dieselben Next-Gen-Features wie Xbox Series X, darunter HDMI 2.1, Bildwiederholraten von bis zu 120 Bildern in der Sekunde, DirectX Raytracing, Variable Rate Shading sowie Spatial Sound – inklusive Dolby Atmos und Dolby Vision über Video-Streaming-Angebote wie Disney+ und Netflix“

Es wird auf jeden Fall spannend, dieser Winter wird richtig heiß!

