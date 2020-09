Xbox Series X und Series S-Preis und Release-Leak: Microsoft antwortete!

Xbox Series X und Xbox Series S von Microsoft. - (C) Microsoft

Die lang spekulierte Xbox Series S wurde nun von Microsoft offiziell angekündigt. Sie wird für 299 US-Dollar (oder 299 Euro) im Handel zum Start der Xbox Series X erhältlich sein. Das Design der kleineren Konsole sorgt für Kontroversen unter den Fans. Die Konsole ist äußerst flach und hat ein schwarzes Lüfter-Gehäuse an der Seite, die die ansonsten weiße Xbox Series S ziert. Die Low-Budget-Version wurde nun also offiziell bestätigt. Doch wie sieht es mit Preis und Release der Xbox Series X aus?

Die Xbox Series S wird schon seit langem als eine „Low-Budget-Option“ für die Xbox der nächsten Generation spekuliert. Nun hat Microsoft sie endlich bestätigt. Der Preis wird mit 299 US-Dollar (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) angegeben. Damit startet man sehr günstig in die neue Konsolen-Generation. Die „High-End-Option“, die Xbox Series X, hat offiziell noch keinen Preis erhalten. Die selben Gerüchte, die zuvor die Series S geleakt haben, geben diese aber mit 499 US-Dollar (oder 499 Euro) an. Eine starke Ansage gegen Sony, deren Konsole vermutlich um 100 Euro teurer ausfallen wird. Einen genauen Release-Termin hat aber auch Microsoft noch nicht verraten, genauso wie Sony mit seiner PS5.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Das Microsoft die Xbox Series S nun „offiziell“ macht könnte bedeuten, dass auch die Xbox Series X bald einen offiziellen Preis und Release erhalten wird. Immerhin richten sich die Augen nun nicht nur mehr auf Redmond, sondern auch nach Tokio. Was wird Sony tun? Wird man nun auch den Preis der PlayStation 5 verraten?

Xbox Series X: Neuer Bericht verrät Preis und Release der nächsten Konsolen-Generation

Windows Central behauptet, alle Preis- und Release-Daten für die Xbox Series X zu haben. Demnach wird die XSX zu einem Preis von 499 US-Dollar (oder 499 Euro) veröffentlicht. Der gleiche Preis wie die ursprüngliche Xbox One (samt Kinect) oder der Xbox One X zu ihren Starts.

Series X Series S (Gerücht) One X TeraFLOPS 12 4 6 CPU 8-Kern-CPU mit

jeweils 3,8 GHz 8-Kern-CPU mit

jeweils 3,5 GHz AMD-Jaguar-CPU

mit 2,3 Ghz RAM 16 GB 9-12 GB 12 GB

Microsoft wird auch sein „Xbox All Access-Programm“ für die XSX fortsetzen. Demnach können Spieler ihre neue Konsole mit 35 US-Dollar pro Monat finanzieren. Die XSS soll demnach nur 25 US-Dollar im Monat kosten. Ob dieses Programm auch den Weg nach Österreich/Deutschland findet ist ungewiss.

Im Werbespot zur Xbox Series S, dass vorab geleakt wurde, sieht man den Größenvergleich sowie die Funktionen der „kleinen Konsole“. Demnach ist die Konsole rein digital, es wird also kein Laufwerk geben. Die SSD bietet 512 GB Speicherplatz und sie ermöglichtet Gaming in 1440p und bis zu 120 FPS. Was mich persönlich erstaunt ist, dass Microsoft angibt, dass die Konsole „Direct X Raytracing“ zusammenbringt. Sie verfügt über „4K Streaming Media Playback“ und 4K wird mittels Upscaling erreicht.

the Xbox Series S commercial has been leaked @_h0x0d_ pic.twitter.com/bUEX3kxnyW — Rod Breslau (@Slasher) September 8, 2020

In Redmond plant man für diesem Monat ein neues digitales Ereignis. Demnach wird man dort auch den Preis und Release der Xbox Series X erfahren. Außerdem soll es eine große Ankündigung für den Xbox Game Pass geben, um den Wert des Abo-Dienstes zu steigern. Ab wann die neue Microsoft-Konsole vorbestellbar ist bleibt weiterhin ein Fragezeichen. Microsoft wird wohl in den nächsten Tagen/Wochen mehr dazu bekanntgeben. Auf jeden Fall ist die Xbox Series S nun kein Gerücht mehr, sondern Realität.

Die Xbox Series X wird im November veröffentlicht, dass hat Microsoft bestätigt. Es wird gemunkelt, dass die Xbox Series S neben der High-End-Option am 10. November 2020 starten wird.