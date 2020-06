Xbox Series X: Gibt es nach der Konsole wieder eine Konsole?

Redmond, USA – Die nächste Konsolen-Generation rückt schnell näher. Die Einführung der PS5 und der Xbox Series X ist für die Weihnachtszeit 2020 geplant. Allerdings ist heuer alles anders wie sonst. Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind nur digitale Präsentationen aktuell möglich. Und selbst diese werden auch abgesagt, nach den Unruhen in den USA und Bürgerkriegs-ähnlichen Zuständen. Allerdings haben sowohl Sony als auch Microsoft dramatisch unterschiedliche Strategien, wie sie die Spieler auf die neue Konsolen-Generation bringen möchten. Und die Verwirrung darüber führt dazu, dass Microsoft seine Philosophien immer deutlicher zum Ausdruck bringt.

Das neueste Beispiel ist Aaron Greenberg, General Manager für Xbox Games Marketing, der kürzlich auf Twitter gepostet hat. „Xbox glaubt an Generationen“, beginnt Greenberg den Tweet. Sein Hinweis bezieht sich auf die Kritik, dass Xbox die Trennung zwischen Konsolen-Generationen möglicherweise zu sehr verwischt. „Generationen von Spielen, die auf der neuesten [Hardware] spielen und die Innovationen der nächsten Generation nutzen und mehr Auswahl, Wert und Vielfalt bieten als jeder andere Konsolenstart“, charakterisiert Greenberg seine Sicht auf die kommende Konsolen-Generation.

} ?>

Der Marketing-Mann aus Redmond von Microsoft erwischt dabei Sony mit kalten Füßen, wie er es sieht mit seiner Antwort. Die PS5 wird wahrscheinlich nur einen Teil der PS4-Spielebibliothek anbieten können. Die Xbox Series X bietet alleine ohne die Xbox One-Spiele, die alle auf der neuen Konsole spielbar sein werden, knapp weitere 600 Xbox- und Xbox 360-Spiele an. Außerdem gibt es noch den Xbox Game Pass und das Xbox Gold-Programm, die immer wieder weitere Xbox 360-Spiele auf der One/Series X spielbar machen.

Xbox believes in generations. Generations of games that play on latest HW taking advantage of next-gen innovation offering more choice, value & variety than any console launch ever. All our Studios titles launch into Game Pass & you get those next-gen game upgrades for free.

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 29, 2020