Xbox Live & Xbox Series X: Einige Pannen am Launch-Tag

Xbox Live hatte am 10. November 2020, zum Launch-Tag der Xbox Series X, einige Probleme. Mit dem Zustrom neuer Spieler kam es auch zu gelegentlichen Ausfällen des Online-Dienstes von Microsoft. Und einige Spieler melden bereits jetzt defekte Xbox Series X/S-Konsolen. Was kann man dagegen tun?

Die Next-Gen-Konsole wurde am Dienstag weltweit veröffentlicht, was wahrscheinlich zu einer ungewöhnlichen Belastung der Online-Gaming-Dienste führte. Am Abend, rund um 19 Uhr, gab es einige Ausfälle der Fans zu beklagen. Microsoft bestätigte diesen Ausfall sogar via Twitter, was dazu führte, dass sich Spieler nicht bei Xbox Live anmelden konnten. Laut Microsoft wurden die Probleme jedoch schnell beseitigt.

Users should once again be able to sign into Xbox Live! Thank you for the reports, and for your patience. As always we're here and listening. https://t.co/OOc4KmL9ES — Xbox Support (@XboxSupport) November 10, 2020

Totalausfälle von Xbox Series X-Konsolen: sind einige Konsolen defekt?

In diversen Facebook-Gruppen gibt es bereits Meldungen, dass sich die Xbox Series X nicht mehr starten hat lassen. Spieler sind verzweifelt, nachdem die Konsole nach einer Stunde auch schon wieder den Geist aufgegeben hat. Es gibt einige Möglichkeiten woran das liegen kann, bevor man seine brandneue Konsole zum Reperatur-Dienst des Herstellers schickt. Auf der Support-Seite von Xbox.com gibt es dazu wenige Tipps, dafür die Möglichkeit den Support telefonisch oder per Webchat zu erreichen.

Folgende Kontaktzeiten bietet Microsoft, bei Problemen mit der Xbox Series X/S:

Telefonischer Support von Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:30 Uhr; Samstag und Sonntag von 10:00 bis 17:30 Uhr

Webchat von Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr; Samstag und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Ansonsten hat Microsoft folgende Antwort parat, wenn sich die Xbox-Konsole nicht einschalten lässt:

„Wenn sich die Xbox-Konsole nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Netzteil defekt oder nicht richtig angeschlossen. Es kann sich ggf. auch um ein anderes Problem handeln. Versuchen Sie die folgenden Lösungen.“

Xbox Series X im Rauch: Echt oder Fake?

Hier noch ein extremes Beispiel, warum der Hashtag #XboxSeriesBBQ derzeit verwendet wird. Bis jetzt ist nur dieses eine Video bekannt. Und es könnte ein Fake sein, wie der Tweet danach euch zeigt.

@XboxPL spotkała mnie niemiła niespodzianka zaraz po uruchomieniu nowego sprzętu… 💔. Interfejs byl jedynie w Menu, po minucie/dwóch użytkowania pojawił się zaledwie kłębek dymu… Czy w tej sytuacji mogę liczyć na wymianę sprzętu? Z góry dzięki za pomoc! pic.twitter.com/E4A4UzU132 — Arek Adamowicz (@Arek_Adamowicz) November 11, 2020

Warum dieses Video auf Twitter ein Fake sein könnte zeigt euch der nächste Tweet:

CANSADO de las FAKE NEWS. Os dejo un video MIO explicando porque es Fake lo de la consola "Quemada" y como han logrado este efecto incluso estando la consola "APAGADA" pic.twitter.com/LfXzIBSu6N — Xbox Studio (@XboxStudio) November 11, 2020

Auch Microsoft fordert die Spieler auf, dass kein Rauch (Dampf) in die Konsole gelangen sollte. Immerhin handelt es sich bei einer Videospielkonsole um ein elektronisches Gerät. Wasser und Strom vertragen sich nicht so gut.

We can't believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X. — Xbox (@Xbox) November 11, 2020

Probleme mit dem Xbox Series X-Laufwerk – aber kein Defekt!

Auf Twitter und Co haben Spieler Raschprobleme mit dem Xbox Series X-Laufwerk gemeldet, das sich auf Spiele mit größeren Dateien auswirken kann. Das Rauschproblem des Laufwerks tritt jedoch nicht bei allen Konsolen auf. Microsoft hat die Angelegenheit noch nicht kommentiert, daher bleiben Fans bisher im Dunkeln.

@DMC_Ryan Hey Ryan! Is your Xbox Series X disc drive loud when installing games? This is mine when installing Crash Bandicoot 4. AC Valhalla was fine but there was only 900MB data on the disc and the 40GB+ had to be downloaded. pic.twitter.com/VOv9Oz2h9z — Clive (@cliveysaur) November 10, 2020

Bisher scheint dieses Rausch-Thema kein ernsthaftes Problem zu sein.

Wir halten euch auf dem Laufenden. Habt ihr Probleme bei der Einrichtung eurer Xbox Series X/S gehabt? Sagt es uns doch in den Kommentaren!

Dieser Artikel erschien erstmals am 11. November 2020 @ 10:00 Uhr und wird laufend aktualisiert.