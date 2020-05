Xbox Game Pass – Was kann er wirklich?

Xbox Game Pass

Um euch eine schnelle Übersicht über den Xbox Game Pass zu geben, haben wir die wesentlichsten Fragen im FAQ-Stil zusammengetragen. Am Ende findet ihr dann noch unsere persönliche Einschätzung.

Was ist der Xbox Game Pass?

Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft eine Online-Spielebibliothek für Xbox und PC-Spiele ins Leben gerufen. Kauft man den Game Pass, kann man auf diese Spiele jederzeit von seiner Xbox oder seinem PC aus zugreifen.

Wieviele Spiele sind im Xbox Game Pass verfügbar?

Aktuell sind in etwa 100 Spiele vorhanden. Microsoft baut die Bibliothek immer weiter aus.

Welche Spiele beinhaltet der Xbox Game Pass?

Alle Spiele von Microsoft Game Studios werden hier bereitgestellt. Diese sind immer verfügbar und werden zeitgleich mit dem Launch auch im Game Pass bereitgestellt. Dann gibt es auch Spiele anderer Entwickler und Publisher. Diese meist mit einem Ablaufdatum versehen und werden nach einer gewissen Zeit aus dem Game Pass entfernt. So findet ihr Spiele wie Ace Combat 7: Skies Unknown, Alien: Isolation, Grand Theft Auto 5, Alvastia Chronicles, Nier: Automata, Kingdom Hearts 3, State of Decay 2, Mortal Kombat X, Doom, Halo: Master Chief Collection, World War Z und noch vieles mehr.

Alle verfügbaren Spiele seht ihr auf der dazugehörigen Webseite von Xbox.

Welche Art von Spielen sind im im Xbox Game Pass enthalten?

Ihr findet im Grunde genommen alles, was das Gamer-Herz begehrt. Sportspiele wie NBA 2K20, Rollenspiele wie The Witcher 3: Wild Hunt, Shooter wie die Halo Collection, Strategiespiele wie Gears Tactics, Action & Adventure wie Ori and the Will of the Wisps. Es wird auch mit “familienfreundlichen Spielen” geworben. In diese Kategorie fallen Spiele wie Overcooked 2, Train Sim World 2020, Minecraft oder Rocket League.

Findet man auch aktuelle Spiele im Xbox Game Pass?

Ja, alle Spiele von Microsoft Studios werden als Day One Editions sofort am Launchtag bereitgestellt. Spiel anderer Publisher werden zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt. Diese sind jedoch nur zeitlich begrenzt verfügbar.

Für wie lange sind Spiele im Xbox Game Pass spielbar?

Die Spiele von Microsoft Studios sind immer enthalten. Spiele anderer Publisher können eine zeitliche Limitierung haben. Diese kann aber von drei bis zwölf Monaten variieren, teilweise auch länger. Dies ist vergleichbar mit den Streaming-Angeboten wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney Plus.

Wie kann ich die Spiele aus dem Xbox Game Pass spielen?

Zuallererst musst du dir ein Abo kaufen. Dann kannst du die Spiele direkt aus der Online-Bibliothek auf deine Konsole laden. Du spielst also direkt von der Konsole oder deinem PC.

Muss ich online sein, um Xbox Game Pass Spiele zu spielen.

Du lädst die Spiele auf deine Konsole oder deinen PC herunter. Die meisten Spiele können offline gespielt werden. Du musst jedoch innerhalb von 30 Tagen zumindest einmal Online kommen, sodass Microsoft bestätigen kann, dass dein Konto aktiv ist. Dann kannst du wieder offline gehen.

Für welche Geräte ist der Xbox Game Pass verfügbar?

Die Spiele im Xbox Game Pass können für Xbox One und PC verwendet werden.

In welcher Auflösung sind die Spiele im Xbox Game Pass verfügbar?

Man findet Spiele in Full HD als auch 4K UHD. Die eigenen Microsoft Game Studios Spiele sind immer in der höchsten Auflösung “Enhanced for Xbox One” 4K UHD verfügbar. Bei anderen kann es variieren. So ist The Witcher 3: The Wild Hunt nur in Full HD verfügbar.

Wie bekomme ich den Xbox Game Pass?

Um auf das Angebot von Xbox Game Pass zugreifen zu können ist der Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements notwendig.

Wie hoch sind die Kosten für das Abonnements?

Es gibt drei Versionen des Xbox Game Pass Angebotes. Im Angebot “Ultimate” zahlt ihr für den Game Pass als auch für Xbox Live und den PC Game Pass. Dies ist also die Komplett-Variante und beinhaltet zusätzlich noch Xbox Live, um euch das Online-Spielen zu ermöglichen. Dieses kostet EUR 12,99 im Monat. Im Angebot “PC” holt ihr euch nur den PC Game-Pass. Dieser kostet aktuell EUR 3,99 im Monat, anstatt von EUR 9,99 im Monat. Im Angebot “Konsole” abonniert ihr diesen für eure Xbox One und kostet EUR 9,99 im Monat.

Wie lange gilt die Bindung vom Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass ist monatlich kündbar.

Ist der Xbox Game Pass in Österreich, Schweiz und Deutschland erhältlich?

Ja, der Xbox Game Passt ist in Österreich, der Schweiz und Deutschland erhältlich. Eine Liste aller unterstützten Länder findet ihr hier auf der Xbox Webseite.

Lohnt sich der Xbox Game Pass wenn ich Xbox Live Gold habe?

Ja, es sind zwei unterschiedliche Dienste. Xbox Live Gold ist notwendig, um online zu spielen. Zeitgleich erhält man monatlich 3 neue Spiele, die man kostenlos downloaden kann als Teil der Mitgliedschaft. Der Xbox Game Pass ist eine reine Spielebibliothek. Ohne Xbox Live Gold kann man nicht online spielen. Sollte man dies also wollen, sind beide Abos notwendig.

Xbox Live Gold ist also nicht zwingend notwendig um den Xbox Game Pass zu verwenden, aber sollten man online spielen wollen, benötigt man diesen.

Fazit – Xbox Game Pass Ja oder Nein

Der deutschen Sprache entsprechend würde ich sagen: Jein. Der Xbox Game Pass bietet ganz klar Vorteile für Spieler die nicht unbedingt regelmäßig in neue Games investieren wollen und nicht heiß darauf sind, die neuesten Spiele sofort zu spielen. Einen großen Vorteil stellt es vor allem für Gamer dar, welche die Xbox One als Zweitkonsole verwenden. Sollte man nur Interesse an den Exklusivtiteln der Konsole haben, dann kann man getrost davon ausgehen, dass im Xbox Game Pass landen werden.

Dafür würde ich sagen, ist es ein perfektes Tool. Ohne Xbox Live Gold kommt man auf ca. 120 Euro im Jahr. Geht man von den Standard-Spielpreisen von 65 bis 75 Euro aus, hat man das Geld bei zwei neu gespielten Spielen schon wieder drin.

“Sammelt” man die Spiele lieber, sei es digital oder physisch, dann wird man keine Freude daran haben. Beendet man die Mitgliedschaft oder wird das Spiel aus dem Game Pass entfernt, dann ist es auch nicht mehr spielbar.

Dies muss also jeder für sich entscheiden. Grundsätzlich ist es ein gutes Angebot und auch die Spieledatenbank ist durchaus groß. Man findet eine wirklich breite Palette an Genres, inklusive der Top Titeln der letzten Jahre. Es ist wirklich für jeden etwas dabei und die Möglichkeit die Spiele auch am PC zu verwenden ist eine nette Erweiterung.