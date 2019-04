Wenn man überlegt was man für einen einzigen Euro noch bekommt, dann ist die Liste ziemlich klein. Microsoft bietet den Xbox Game Pass für die ersten drei Monate, wenn man noch kein Mitglied ist, für exakt einen einzigen Euro an. Mit einer ganz langen Liste an Games, die dabei spielbar sind.

Für den einen Euro für drei Monate bekommt man (versprochene) über 100 Xbox-Games im Abo-Dienst. Wie wir wissen haltet sich die Anzahl der Games zwischen 150-180 die letzten Wochen. Aktuell dabei sind Games wie PES 2019, Halo 5: Guardians, Halo: The Master Chief Collection (bald auch mit Halo: Reach), Gears of War 4, Shadow of the Tomb Raider, Minecraft, Forza Horizon 4, Rocket League, Sea of Thieves, Just Cause 4, PUBG, Fallout 3 und 4, Landwirtschafts-Simulator 2017, PAYDAY 2, usw. Die vollständige Liste könnt ihr euch auf der Microsoft-Seite ansehen.

Das Abo könnt ihr ebenfalls auf der Microsoft-Seite mit eurem zugehörigen Account für Xbox holen. Ein echt faires Angebot, oder nicht?