Grand Theft Auto 5: “Wasted” von den “Super Cops” als viraler Hit

Franklin in GTA 5 - (C) Rockstar

Die Cops in Grand Theft Auto 5 haben sich immer ihrer Arbeit verschrieben. Wenn es zur “Verhaftung” des Spielers führen kann, machen sie fast alles. Sie fahren von Klippen herunter oder starren in das falsche Ende eines Panzerlaufs.

Diese Leidenschaft wird in einem neuen Clip, den der Benutzer Why_U_Hatin auf Reddit gepostet hat, perfekt zusammengefasst. Das Video zeigt eine Hochgeschwindigkeitsjagd mit Franklin, und wie man wahrscheinlich erraten kann, endet es für ihn nicht sehr gut.

Das Video trägt den passenden Titel “Stop Resisting!” und es beginnt damit, dass Franklin durch die Nachbarschaft rast und sich einem Hügel nähert. Sobald er den Buckel erklimmt, wird es ziemlich wild. Als Franklins Geschwindigkeit ihn die Straße entlang in die Luft bringt, wird die Situation, in der er sich befindet, offensichtlich, als ein plötzliches Polizeiauto über seinen Kopf fliegt.

Spektakulärer Abgang von Franklin als “viraler Hit”

Es stürzt vor Franklin ab, aber nicht bevor es sein Hinterrad auf seinen Kopf fallen lässt. Den Aufprall überlebt er auf wundersame Weise. Das Wunder geht jedoch ziemlich schnell zu Ende, als der Polizist, der das Auto fährt, einfach aussteigt und eine Schrotflinte in Franklins Kopf pumpt.

GTA5-Polizisten sind dafür berüchtigt, unglaublich aggressiv zu sein, weshalb der Tod von Why_You_ Hatin für sie nur ein weiterer Arbeitstag sein kann. Was genau Why_You_Hatin getan hat, um einen solchen Tod zu verdienen, bleibt jedoch ein Rätsel. Obwohl die Polizei nur “zwei Sterne” anzeigte, verfolgten ihn trotzdem mit offensichtlicher Begeisterung.

Der Todesbildschirm zeigt jedoch, dass Why_You_Hatin eine Mission nicht bestanden hat, was erklären könnte, warum er so heftig gejagt wurde. In Anbetracht des Motorrads, auf dem Franklin fuhr, bevor er von einem fliegenden Auto auf tragische Weise vom Platz genommen wurde, spielteer wahrscheinlich die Repossession-Mission von Grand Theft Auto 5.

Ungeachtet dessen, dass heutzutage Gerüchte und Spekulationen über Grand Theft Auto 6 im Umlauf sind, scheint dies ein guter Zeitpunkt zu sein, um zu hoffen, dass die Cops ihrer Arbeit in diesem Spiel genauso verpflichtet sind wie in diesem. Ihre Notwendigkeit, selbst bei kleinsten Straftaten auf Sicht zu schießen, verleiht dem Einzelspielermodus von GTA eine gewisse Leichtigkeit. Es wird eine Weile dauern, bis GTA 6 veröffentlicht wird, aber zumindest in der Zwischenzeit können Cops die Spieler weiterhin unterhalten.

Grand Theft Auto 5 ist ab sofort für PC, PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One erhältlich.