Xbox Game Pass

Wie jeden Monat ändert sich das Games-Angebot des Xbox Game Pass. Diesen Monat gibt es unter anderem den Rockstar Games-Titel Red Dead Redemption 2. Auch neben dem absoluten Blockbuster-Titel, der GTA 5 ablöst, sind große Namen dabei: Day Z und Final Fantasy 14.

Tauche in das Amerika Ende des 19. Jahrhunderts ein. Mit Red Dead Redemption 2 erwartet Xbox Game Pass-Besitzer ein großer Titel aus dem Jahr 2018. Wenn nicht sogar das Top-Spiel aus dem Jahr. Wer das Spiel noch nicht durch hat, sollte nun die Möglichkeit nutzen. Dafür fliegt ein anderer Rockstar Games-Spiel heraus, nämlich kein geringerer Titel als GTA 5. Allerdings werden Grand Theft Auto 5 die meisten Spieler ohnehin auf der Festplatte haben, da es sich hier um das meistverkaufte Spiel der letzten Dekade handelt.

Ebenfalls neu im Games-Abo für PC und Xbox One ist Day Z. Der Überlebenskampf beginnt ebenfalls ab heute. Im Survival-Horror-Spiel von Bohemia Interactive erschien bereits 2013 als frühe Alpha für die PC-Plattform Steam. Offiziell erschienen ist das Spiel 5 Jahre später, am 13. Dezember 2018. Der Mehrspieler-Titel ist ein Muss für alle Zombie-Apokalypse-Fans da draußen. Den neuen Shooter braucht man auch, denn andere Genre-Vertreter verlassen nämlich den Xbox Game Pass. Darunter DOOM und Wolfenstein II: The New Colossus.

Demnächst im Xbox Game Pass für Konsole:

Bereits verfügbar – Moving Out

Bereits verfügbar – Streets of Rage 4

7. Mai – DayZ

7. Mai – Red Dead Redemption 2

14. Mai – Final Fantasy IX

19. Mai – Fractured Minds (ID@Xbox)

Schon bald verfügbar – Human: Fall Flat – Thermal DLC

Schon bald verfügbar – Journey to the Savage Planet – Hot Garbage DLC

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass für Konsole:

7. Mai – Grand Theft Auto V

15. Mai – Black Desert

15. Mai – Doom

15. Mai – Lego Ninjago Movie Video Game

15. Mai – Mega Man Legacy Collection 2

15. Mai – Metal Gear Survive

15. Mai – The Banner Saga

15. Mai – Wolfenstein II: The New Colossus

Auch für PC-Spieler gibt es ein paar Neuerungen. So bekommt man ab sofort Moving Out und Streets of Rage 4. Final Fantasy 14 startet am 14. Mai. Endless Legend, Halo 2 und Human: Fall Flat – Thermal DLC sollen ebenfalls “bald verfügbar” sein, wie Microsoft via Pressemitteilung meldet. Dafür verlassen Imperator: Rome, Rise of the Tomb Raider, The Banner Saga, West of Loathing und Wolfenstein II: The New Colossus die PC-Variante des Game Pass.

Zusätzlich Spotify Premium kostenlos dazu!

Als besonderes Schmankerl für Xbox Game Pass-Besitzer gibt es übrigens in Deutschland 3 Monate “Spotify Premium” kostenlos. Im ersten Monat kostet der Abo-Dienst von Microsoft nur 1 Euro, falls ihr überlegt ob euch das Angebot zusagt. Den Xbox Game Pass Ultimate könnt ihr für 12,99 Euro pro Monat auf der offiziellen Website abonnieren.

Ebenfalls enthalten sind alle Vorteile von Xbox Live Gold, also auch alle kostenlose Spiele. Aktuell gibt es dort V-Rally 4 und Sensible Word of Soccer. Ab 16. Mai folgen Warhammer 40.000 und Overlord 2.