Diablo IV kommt erst ab 2024 in den Game Pass

Wer sich nach dem Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft auf Diablo IV gefreut hat, muss noch etwas länger warten.

Lange hat es gedauert, doch diesen Freitag sollte es endlich offiziell über die Runden gehen. Dann ist der Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft abgeschlossen. Mit dem Kauf gehen auch alle Spielemarken direkt in den Besitz des Xbox-Herstellers. Die Frage drängt sich daher nicht zum ersten Mal auf, was mit jenen Spielen passiert. Immerhin hat Microsoft bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass selbst die größten Marken nach einer Übernahme nur noch für die Xbox-Konsolen erscheinen. Blizzard äußerte sich nun dazu, wie es mit Diablo IV und der “Call of Duty”-Reihe weitergehen soll und schließen dabei den Game Pass nicht aus.

Wann ist Diablo IV auf dem Game Pass?

Zunächst der Wermutstropfen. In einem kurzen Statement auf X (ehemals Twitter) gab das Entwicklerstudio bekannt, dass Fans von Diablo IV und Call of Duty: Moder Warfare 3 nicht mehr in diesem Jahr auf dem Microsoft eigenen Game Pass zu erwarten seien. Sie führen jedoch erfreulicherweise weiter aus:

“Wir haben zwar keine Pläne, Modern Warfare III oder Diablo IV in diesem Jahr in den Game Pass aufzunehmen, aber sobald der Deal abgeschlossen ist, erwarten wir eine Zusammenarbeit mit Xbox, um unsere Titel mehr Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Und wir gehen davon aus, dass wir irgendwann im Laufe des nächsten Jahres damit beginnen werden, Spiele in den Game Pass aufzunehmen.”

Activision Blizzard plane also zwar nicht mehr in diesem Jahr den Microsoft Game Pass mit ihren beliebten Spielen auszustatten, erteilen der Hoffnung für das nächste Jahr aber keine Absage. Dies erscheint auch logisch, da es Microsofts erklärtes Ziel ist, mit dem Game Pass das beste Angebot auf dem Gaming-Markt zu erzeugen. Dennoch muss angemerkt werden, dass Call of Duty noch länger dauern könnten. Immerhin war die Marke ein großer Streitpunkt bei der Durchsetzung des Deals. Das Resultat ist, dass Spiele der Reihe erst ab Jänner 2025 in das Angebot des Game Pass aufgenommen werden können. Doch dies gilt nicht für die restlichen Spiele von Blizzard, allen voran Diablo IV.

Schon jetzt gilt der Microsoft Game Pass als ein besonders attraktives Angebot, das Gamern das Spielen unzähliger Neuveröffentlichungen und alter Titel ermöglicht. Durch die Integration von Diablo IV und anderen Blizzard-Spielen ab 2024, dürfte die Popularität des Service indes nur noch steigen.