Wir wir vor Kurzem berichtet haben könnte Halo 6/Halo Infinite ein Launchtitel für die nächste Xbox-Konsole (Xbox Scarlett) werden. Jedoch gibt es ein interessantes Gerücht zum nächsten Auftritt des Master Chief’s. So soll das kommende Spiel auf andere Weise von den vorherigen Titeln der Serie abweichen.

In einem Gerücht von Thurott wird darüber gemunkelt, ob Halo Infinite über Rollenspiel-Elemente verfügen wird. So sollen wir als Spieler in dem Shooter über eigene Entscheidungen nachdenken dürfen. Die Geschichte reagiert auf unsere Entscheidungen und wird demnach verschiedene Wege zum Ziel haben. Ein Grund den Singleplayer-Modus öfters durchzuspielen!

In diesem Fall wird Halo Infinite/Halo 6 im Grunde ein RPG-Shooter im Halo-Universum. Wollen wir das? Wenn das Gerücht auch wirklich stimmt…

Quelle: Thurott.com