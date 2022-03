Nvidia-Leak: Details über nächste Nintendo Konsole durchgesickert

Es gab einen Nvidea-Leak, welcher viele Details einiger, kommender Produkte verraten hat. Unter anderem scheinen darunter Details über einen möglichen Nachfolger der Nintendo Switch oder Nintendo Switch Pro zu finden zu sein.

Immer wieder gab es Gerüchte, dass die Nintendo Switch verbessert werden soll. Als sich die Gerüchte immer mehr häuften, kam tatsächlich die Nintendo Switch OLED auf den Markt. Nun sind mit dem Nvidea-Leak neue Gerüchte im Umlauf, auf welche folgender Twitter-User hinweist:

NVIDIA leaks have "nvn2", which seems to be the graphics api for the Switch Pro, based on Ampere with ray tracing support and DLSS 2.2 pic.twitter.com/k6nEr31CcY

— Nikki™ 🌹 (@NWPlayer123) March 1, 2022