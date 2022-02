Cyberangriff: Nvidia wurde von Hackern “vollständig kompromittiert”

Der größte Grafikkarten-Hersteller der Welt, Nvidia, hat laut Berichten einen Cyberangriff erlebt. Dabei wurde das Unternehmen im Laufe der Woche mit Systemausfällen konfrontiert, einschließlich Entwicklertools und sogar dem E-Mail-Verkehr.

“Unsere geschäftlichen und kommerziellen Aktivitäten gehen ununterbrochen weiter“, versicherte Nvidia in einer Erklärung. „Wir arbeiten immer noch daran, die Art und den Umfang der Veranstaltung zu bewerten, und haben derzeit keine zusätzlichen Informationen, die wir weitergeben könnten”, so das Unternehmen in einer ersten Stellungnahme.

Wie The Telegraph (hinter einer Paywall) berichtet, sei Nvidia bei dem Cyberangriff „vollständig kompromittiert“ geworden. Die Ausfälle im Unternehmen sollen laut diversen Berichten 2 Tage lang gedauert haben.

Derzeit gibt es keine Informationen darüber, ob eine Datenschutzverletzung bei Nvidia stattgefunden hat oder nicht. Derzeit gibt es seitens Nvidia keine Erklärung zu möglichen Datenklau.

Die Ransomware-Gruppe namens Lapsus könnte daran beteiligt sein. Die Hacker bekennen sich zumindest zu dem Cyberangriff und veröffentlichten Screenshots von Verzeichniseinträgen und Quellcode. Die Gruppe fordert angeblich eine hohe Summe Geld von Nvidia, im Austausch für die gestohlenen Dateien. Angeblich handelt es sich um 1TB gestohlener Daten von Nvidia.

[ALERT] LAPSUS ransomware gang leaked the credentials of NVIDIA employees. And announced that it would soon release 1TB of stolen data. pic.twitter.com/0WVb7G88So

— DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence (@darktracer_int) February 26, 2022