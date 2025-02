PlayStation Network offline – Keine Infos von Sony: Was steckt hinter dem PSN-Ausfall?

Das PlayStation Network (PSN) ist seit über 20 Stunden nicht erreichbar – und Sony hat bisher keine offizielle Erklärung abgegeben. Während Millionen von PS5- und PS4-Besitzern auf eine Lösung warten, kursieren im Netz verschiedene Theorien. Eine der heißesten Spekulationen: Ein groß angelegter DDoS-Angriff könnte hinter dem Ausfall stecken.

Der bekannte Gaming-Journalist Tom Warren postete auf X.com: „Ohne eine Stellungnahme von Sony weiß niemand, warum das PSN seit 20 Stunden und länger down ist. Aber Microsoft hat über die Weihnachtsfeiertage einen ‚erschreckenden‘ DDoS-Angriff auf die Xbox-Azure-Infrastruktur abgewehrt – also könnte Sony mit etwas Ähnlichem zu kämpfen haben.“

Das würde bedeuten, dass das PlayStation Network möglicherweise gezielt attackiert wurde, ähnlich wie es Microsoft kürzlich erlebt hat. Doch es gibt auch Gegenstimmen, die diese Theorie anzweifeln.

Der nicht unbekannte Tech-Experte Roberto Serrano weist darauf hin, dass Sony das PSN über Amazon Web Services (AWS) betreibt. Laut dem offiziellen AWS-Statusbericht gibt es dort jedoch keine weltweiten Störungen. Er vermutet stattdessen einen Sicherheitsvorfall: „Es scheint sich um eine digitale Datenpanne zu handeln, die Sony dazu gezwungen hat, die Authentifizierungsserver zu deaktivieren, bis dieses große Problem behoben ist.“

Although Sony uses AWS for its PlayStation Network infrastructure, there is no outage on AWS services around the world, according to Amazon Status

So, it seems to be a digital data breach, which led Sony to disable authentication servers pending fixing…

