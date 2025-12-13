Sony verschenkt plötzlich PlayStation Store-Guthaben, prüf jetzt deine Mails

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony Interactive Entertainment überrascht aktuell ausgewählte PlayStation-Nutzer mit einem kleinen, aber durchaus willkommenen Geschenk. Ohne große Ankündigung verschickt der PlayStation-Herausgeber derzeit E-Mails an bestimmte PSN-Accounts, die kostenloses PlayStation Store-Guthaben enthalten.

Mehrere Nutzer auf Reddit berichten, dass sie eine offizielle Mail von Sony erhalten haben, in der ihnen 5 US-Dollar gutgeschrieben werden. Die Nachricht ist klar als Promotion erkennbar und trägt einen auffälligen Hinweis auf das enthaltene Guthaben. Wichtig: Es handelt sich dabei nicht um eine öffentliche Aktion, sondern um ein gezieltes Angebot für ausgewählte Accounts.

Das kostenlose Guthaben kann für alle Inhalte im PlayStation Store genutzt werden, also für Spiele, DLCs, In-Game-Währung oder reduzierte Titel während aktueller Sales. Die E-Mail spricht explizit von einem Angebot, das „nur für dich“ gilt. Das deutet darauf hin, dass Sony die Aktion gezielt einsetzt, etwa basierend auf Account-Aktivität, Region oder früherem Kaufverhalten – ähnlich wie Xbox das auch macht. Ein klares Muster, wer das Guthaben erhält und wer nicht, lässt sich bislang nicht erkennen. Ich hab zum Beispiel keines bekommen.

So löst du das PlayStation-Guthaben ein, wenn du eines bekommen hast

Wenn du zu den Glücklichen gehörst, läuft die Einlösung recht unkompliziert ab. Du musst dich auf deiner PlayStation 5 mit dem entsprechenden PSN-Account anmelden und den PlayStation Store öffnen. Dort findest du im Bereich „Neuigkeiten“ ein spezielles Banner zu deinem Wallet. Mit einem Klick auf „Einlösen“ wird das Guthaben automatisch deinem Konto gutgeschrieben, ganz ohne Code-Eingabe. So einfach ist es.

Sony ist dafür bekannt, solche Aktionen regelmäßig und eher leise durchzuführen. Schon in der Vergangenheit wurden Store-Credits, Rabatte oder Testangebote ohne große PR an ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer verteilt. Für Sony sind diese Aktionen ein Mittel zur Nutzerbindung, für Spielerinnen und Spieler schlicht ein netter Bonus.

Auch wenn 5 Dollar (oder 5 Euro bei uns) kein riesiger Betrag sind, lohnt sich ein Blick ins E-Mail-Postfach allemal. Ein Grund einmal seine Spam- und Werbeordner zu durchforsten. Aber nicht auf den Prinz aus Zamunda hereinfallen, der mit Millionen lockt! Eddie Murphy hat damit nichts zu tun. Genauso wenig ist es ratsam irgendwelche dubiosen Superpillen zu ordern… Alternativ kannst du auch auf deiner PS5 nachsehen, ob du ein entsprechendes Banner angezeigt bekommst. Das ist vielleicht ratsamer.

