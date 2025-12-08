Microsoft verschenkt Xbox-Guthaben! Nutzer melden plötzlich Gratis-Geschenkkarten im Account

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Weihnachten kommt früh für einige Xbox-Spieler: Seit dem Wochenende berichten Nutzer auf Reddit und in Social Media, dass Microsoft kommentarlos digitale Xbox-Guthabenkarten an zufällig ausgewählte Accounts verschickt. Wer dazugehört, findet in seinem Konto ein Geschenk im Wert von 10 US-Dollar, direkt einlösbar im Microsoft Store oder für später speicherbar. Das Christkind ist anscheinend früh unterwegs.

Das Besondere daran: Microsoft hat diese Aktion nirgendwo angekündigt. Keine Werbung, keine Promo-Seite, keine Teilnahmebedingungen. Die Gift Cards tauchen einfach bei bestimmten Spielerinnen und Spielern im Bereich „Offers & Credits“ des Xbox- oder Microsoft-Accounts auf. Ein kleines Dankeschön, wie es in der Nachricht von Microsoft heißt, für „legendäre Spiele, unvergessliche Abenteuer und endlose Unterhaltung“ auf der Xbox-Plattform. Die Meldungen stammen bisher aus dem US-Raum, aber nicht aus Europa.

Wer bekommt die Gratis-Geschenkkarten von Xbox?

Offiziell? Niemand weiß es.

Inoffiziell? Die Auswahl scheint wie immer algorithmisch und stark eingeschränkt zu sein. Bisherige Nutzermeldungen zeigen, dass die Aktion sowohl Konsolen-Spieler (Xbox Series X|S, One) als auch PC- und Cloud-Gaming-Nutzer einschließt. Oft orientieren sich solche Microsoft-Aktionen an Faktoren wie Region, Aktivität, Käufe und Teilnahme an früheren Rewards-Programmen.

Aber: Auch komplett inaktive Accounts wurden in der Vergangenheit schon beschenkt, es bleibt also ein kleines Lotteriespiel.

Warum macht Microsoft das?

Solche Aktionen sind bei Xbox nichts Neues, aber immer streng geheim. Sie dienen vermutlich dazu um die Spielerbindung zu erhöhen. „Wer einmal etwas geschenkt bekommen hat, der bleibt“, so (oder so ähnlich) könnte das Motto dahinter sein. Allerdings auch wieder eine Vermutung. Microsoft hat sich nicht dazu geäußert, warum man solche Marketing-Aktivitäten macht. Andererseits erzeugt es Interesse, vor allen in den sozialen Medien. Einen aktuellen Beitrag dazu findet man auch auf Reddit.

Reddit-Inhalt

Die Aktion ist streng limitiert, aber real. Viele Nutzerinnen und Nutzer haben bereits Screenshots geteilt. Jetzt auch wieder. Microsoft verteilt tatsächlich digitale Geschenkkarten ohne Vorwarnung.

Ob du zu den Glücklichen gehörst, erfährst du in wenigen Sekunden: Einfach in die Account-Einstellungen schauen. Und falls du nichts bekommen hast: Die Chance besteht immer noch, denn Microsoft rollt solche Aktionen oft in Wellen aus.

