Neue Hinweise deuten auf vier kommende Steam Machine-Modelle hin
Neue Funde im Code sorgen für Spekulationen rund um mehrere Modelle der Steam Machine. Offenbar testet Valve gleich vier Modelle.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.
Eigentlich galt die alte Steam Machine seit Jahren als gescheitertes Experiment. Jetzt sorgen allerdings neue Hinweise dafür, dass das Thema plötzlich wieder zurück ist. In aktuellen Code-Funden wurden Verweise auf gleich vier verschiedene Hardware-Modelle entdeckt.
Die Hinweise stammen offenbar direkt aus aktuellen Software-Dateien rund um SteamOS. Genau deshalb spekulieren viele inzwischen darüber, ob Valve tatsächlich an mehreren neuen Geräten gleichzeitig arbeitet. Offiziell bestätigt wurde davon bisher allerdings noch nichts.
Diesmal könnte Valve deutlich besser vorbereitet sein
Die ursprünglichen Steam Machines erschienen bereits 2015 und sollten PC-Gaming ins Wohnzimmer bringen. Das Konzept scheiterte damals allerdings unter anderem an hohen Preisen, schwacher Optimierung und fehlender Klarheit bei der Hardware.
Werbung
Heute sieht die Situation allerdings völlig anders aus. Mit dem Steam Deck hat Valve gezeigt, dass Linux-basiertes Gaming inzwischen deutlich besser funktioniert. Genau deshalb halten viele neue Steam Machines mittlerweile für wesentlich realistischer als noch vor einigen Jahren.
Reddit-Inhalt
Dieser Inhalt stammt von Reddit. Beim Laden können personenbezogene Daten übertragen werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst.
Vier Modelle könnten auf unterschiedliche Geräte hindeuten
Besonders spannend ist die Frage, was genau hinter den vier neuen Hardware-Bezeichnungen steckt. Einige vermuten verschiedene Leistungsstufen ähnlich wie bei Konsolen. Andere rechnen eher mit unterschiedlichen Formfaktoren für Wohnzimmer-PCs oder Handheld-Geräte.
Werbung
Auch eine Kombination aus stationären Systemen und mobilen Geräten wäre möglich. Schließlich baut Valve seine Hardware-Sparte seit dem Erfolg des Steam Decks sichtbar weiter aus. Zusätzlich investiert das Unternehmen massiv in die Weiterentwicklung von SteamOS.
Der PC-Markt verändert sich gerade stark
Die neuen Hinweise kommen außerdem zu einem interessanten Zeitpunkt. Handheld-PCs erleben aktuell einen enormen Boom und immer mehr Hersteller setzen auf kompakte Gaming-Hardware. Besonders Geräte wie das ROG Ally oder das Legion Go haben gezeigt, wie groß das Interesse an mobilen PC-Systemen inzwischen ist.
- Forza Horizon 6 geleakt: Xbox-Blockbuster schon vor Release im Netz
- Lesenswerter Artikel
- Steam Controller: Valve startet Reservierung nach raschem Ausverkauf
- Lesenswerter Artikel
- Steam Controller sofort ausverkauft: Valve verspricht bald Nachschub
- Lesenswerter Artikel
- Steam Machine: Release in Kürze? – Neue Daten deuten auf baldigen Start hin
- Lesenswerter Artikel
- Steam Machine: Der Preis des Wohnzimmer-PCs soll intern deutlich teurer geworden sein
- Lesenswerter Artikel
- Steam Machine weiter im „Hold-Modus“: Valve wartet offenbar auf den richtigen Preis
- Lesenswerter Artikel
- 15 Jahre nach Release bekommt Portal 2 genau das Upgrade, auf das Fans gehofft haben
- Lesenswerter Artikel
- Valve nutzt KI für Spiele: Half-Life-Autor erklärt Chancen und Grenzen
- Lesenswerter Artikel
Genau deshalb könnte Valve jetzt versuchen, sein Hardware-Ökosystem deutlich breiter aufzustellen. Mehrere verschiedene Steam Machines würden perfekt zu dieser Strategie passen.
Noch bleibt vieles reine Spekulation
Wichtig bleibt allerdings: Bislang existieren lediglich Hinweise aus Software-Dateien. Valve selbst hat bisher keine neue Hardware offiziell angekündigt.
Trotzdem sorgen die aktuellen Funde bereits jetzt für enorme Aufmerksamkeit. Vor allem, weil viele Spieler seit Jahren darauf warten, dass Valve das Thema Steam Machines noch einmal neu angeht.
Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!
Werbung
Feedback melden
Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.