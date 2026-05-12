Neue Hinweise deuten auf vier kommende Steam Machine-Modelle hin

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Plausibel! Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Eigentlich galt die alte Steam Machine seit Jahren als gescheitertes Experiment. Jetzt sorgen allerdings neue Hinweise dafür, dass das Thema plötzlich wieder zurück ist. In aktuellen Code-Funden wurden Verweise auf gleich vier verschiedene Hardware-Modelle entdeckt.

Die Hinweise stammen offenbar direkt aus aktuellen Software-Dateien rund um SteamOS. Genau deshalb spekulieren viele inzwischen darüber, ob Valve tatsächlich an mehreren neuen Geräten gleichzeitig arbeitet. Offiziell bestätigt wurde davon bisher allerdings noch nichts.

Diesmal könnte Valve deutlich besser vorbereitet sein

Die ursprünglichen Steam Machines erschienen bereits 2015 und sollten PC-Gaming ins Wohnzimmer bringen. Das Konzept scheiterte damals allerdings unter anderem an hohen Preisen, schwacher Optimierung und fehlender Klarheit bei der Hardware.

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Heute sieht die Situation allerdings völlig anders aus. Mit dem Steam Deck hat Valve gezeigt, dass Linux-basiertes Gaming inzwischen deutlich besser funktioniert. Genau deshalb halten viele neue Steam Machines mittlerweile für wesentlich realistischer als noch vor einigen Jahren.

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Vier Modelle könnten auf unterschiedliche Geräte hindeuten

Besonders spannend ist die Frage, was genau hinter den vier neuen Hardware-Bezeichnungen steckt. Einige vermuten verschiedene Leistungsstufen ähnlich wie bei Konsolen. Andere rechnen eher mit unterschiedlichen Formfaktoren für Wohnzimmer-PCs oder Handheld-Geräte.

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Auch eine Kombination aus stationären Systemen und mobilen Geräten wäre möglich. Schließlich baut Valve seine Hardware-Sparte seit dem Erfolg des Steam Decks sichtbar weiter aus. Zusätzlich investiert das Unternehmen massiv in die Weiterentwicklung von SteamOS.

Der PC-Markt verändert sich gerade stark

Die neuen Hinweise kommen außerdem zu einem interessanten Zeitpunkt. Handheld-PCs erleben aktuell einen enormen Boom und immer mehr Hersteller setzen auf kompakte Gaming-Hardware. Besonders Geräte wie das ROG Ally oder das Legion Go haben gezeigt, wie groß das Interesse an mobilen PC-Systemen inzwischen ist.

Genau deshalb könnte Valve jetzt versuchen, sein Hardware-Ökosystem deutlich breiter aufzustellen. Mehrere verschiedene Steam Machines würden perfekt zu dieser Strategie passen.

Noch bleibt vieles reine Spekulation

Wichtig bleibt allerdings: Bislang existieren lediglich Hinweise aus Software-Dateien. Valve selbst hat bisher keine neue Hardware offiziell angekündigt.

Trotzdem sorgen die aktuellen Funde bereits jetzt für enorme Aufmerksamkeit. Vor allem, weil viele Spieler seit Jahren darauf warten, dass Valve das Thema Steam Machines noch einmal neu angeht.

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