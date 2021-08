Valve erklärt, wie das Versagen von Steam Machines zum Bau des Steam Decks beigetragen hat

Steam Deck - Frontansicht (C) Valve

Als das Steam Deck zum ersten Mal angekündigt wurde, waren einige verständlicherweise skeptisch. Während Valve in letzter Zeit Hardware-Erfolge im VR-Bereich hatte, lief der letzte Versuch, ein vollständiges PC-Produkt zu entwickeln, nicht so gut. Aber Valve sagte, dass das Steam Deck ein Höhepunkt ihrer Arbeit ist.

Das Scheitern von Steam Machines kommt vielen Menschen in den Sinn und Valve war sich dieser Tatsache bewusst, als es sich darauf vorbereitete, das Steam Deck anzukündigen. „Wir haben uns viel von dem, was wir gelernt haben angesehen um zu überprüfen ob wir jemals wieder mit Kunden über diese Kategorie sprechen“, sagt Valve-Designer Greg Coomer. „Wir wollten dieses Gerät den Kunden nicht wirklich zur Verfügung stellen, bis wir das Gefühl hatten, dass es fertig ist und dies wäre ohne die vorherigen Erfahrungen nicht möglich gewesen.”

“Bei Steam Machine gab es schon immer dieses klassische Henne-Ei-Problem”, erklärt Designer Scott Dalton und bezieht sich auf das Problem, einen Linux-basierten PC zu bauen, bevor genügend Spiele problemlos auf Linux laufen konnten. Das führte dazu, dass es nicht genug Spiele gab, damit die Benutzer Interesse daran hatten. Was wiederum bedeutete, dass es nicht genug Interesse gab, mehr Spiele für Linux zu entwickeln.

Valve packte seine ganzen Erfahrungen in die Entwicklung

Das Steam Deck profitierte von der Erfahrung von Valve mit mehr als nur der Steam Machine. Seine Arbeit am Game-Streaming mit dem Steam Link, die Audioqualität mit den Index-Over-Ear-Kopfhörern, das Controller-Design mit dem Steam-Controller und kapazitive Touch-Optionen über mehrere Controller hinweg gipfelte im Steam Deck.

„Wenn wir Höhepunkt sagen, meinen wir wirklich nicht nur die Kombination der von uns entwickelten Hardware, sondern auch die Erfahrung, die unsere Teammitglieder bei der Herstellung von Hardwareprodukten gesammelt haben“, sagte Design Lawrence Yang. “All das haben wir schon einmal gemacht und wir greifen nur auf all diese Erfahrungen zurück, um dieses Gerät so gut wie möglich zu machen.”

Valve hatte sogar Ideen, die dem Steam Deck ähnelten, als sie am Steam Link und am Controller arbeiteten. “Sehr frühe Versionen des Steam Controllers hatten einen kleinen Bildschirm in der Mitte, mit der Idee, dass es sich um einen programmierbaren Bildschirm handelt”, sagt Dalton.

Das zeigt, dass Valve schon seit einiger Zeit darüber nachdenkt, wie man Steam portabel machen kann. „Wir haben sehr früh mit Hardwarepartnern gesprochen und uns gefragt, ob sie einen Teil davon übernehmen würden“, erklärt Dalton. “Es wurde immer klarer, je mehr wir intern daran arbeiteten.” Yang ergänzte zudem: “Indem all Leute unter einem Dach miteinander reden und zusammenarbeiten, werden alle Produkte einfach besser.”

Das Steam Deck von Valve erscheint im Dezember 2021 und kann jetzt bereits vorbestellt werden.

