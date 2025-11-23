PlayStation Store down zum Black-Friday-Start – Nutzer melden „nicht erreichbar“, PSN teils offline

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ausgerechnet zum Start der großen Black-Friday-Aktion hat der PlayStation Store wurde vielen Spielerinnen und Spielern einen Strich durch die Rechnung gemacht! Vorgestern und gestern meldeten zahlreiche Nutzer, dass sie nicht auf den PlayStation Store oder bestimmte PSN-Funktionen zugreifen konnten. Für einige war der Store schlicht „nicht erreichbar“. Bei mir scheiterte es zum Beispiel beim Login am PC.

Besonders brisant: Es war bereits der zweite Ausfall innerhalb von 48 Stunden. Während die Spiele-Server größtenteils stabil liefen, sorgte der Store-Ausfall ausgerechnet dann für Ärger, als Millionen Spieler nach lukrativen Angeboten suchen wollten.

Was genau passiert ist? Laut Meldungen von verschiedenen Störungsdiensten begann die Störung kurz nach Mittag. Gegen 13:40 Uhr deutscher Zeit, nahmen die Reports spürbar zu. Hunderte Nutzer meldeten zu diesem Zeitpunkt Probleme mit dem PlayStation Network, vor allem im Zusammenhang mit dem Store.

Auf X.com (ehemals Twitter) häuften sich in dieser Phase Beschwerden von PlayStation-Besitzern, die:

den PlayStation Store nicht öffnen konnten

Probleme mit ihrer Wunschliste meldeten

oder einfach gar keine Verbindung zum PSN-Store bekamen

Ein Nutzer formulierte es sinngemäß so: „Die PlayStation Black Friday-Angebote sind online und der Shop ist offline.“

Wer betroffen war und was noch funktionierte

Spannend: Während der Store für viele hakte, schien das eigentliche Online-Spielen kaum betroffen zu sein. Online-Games waren davon nicht betroffen. Das legt nahe, dass vor allem die Store- und Shop-Funktionen betroffen sind, nicht das komplette PlayStation Network.

Vor allem am PC habe ich derzeit ein Problem. Bei Anmeldung auf PlayStation.com wird man auf „my.account.sony.com“ weitergeleitet. Dort bekomme ich noch immer folgende Meldung:

Der Black-Friday-Ausfall kam nicht allein. Bereits am Freitag, gegen 22:00 Uhr deutscher Zeit, gab es einen kleineren PSN-Hänger. Dieser erste Aussetzer war deutlich kleiner, aber im Rückblick ein Hinweis darauf, dass die Systeme unter Last oder Wartung standen.

Offiziell führt Sony auf der PSN-Statusseite aktuell keine länger anhaltenden Störungen auf. Das ist nicht ungewöhnlich, die Statusseite reagiert oft deutlich langsamer als soziale Medien oder Störungsdienste, bei denen Nutzerinnen und Nutzer online Meldungen abgeben.

Kein Zusammenhang mit anderen Diensten

Parallel gab es im Netz Spekulationen, ob der Ausfall etwas mit den jüngsten Problemen bei Cloudflare zu tun haben könnte. Dienste wie League of Legends, Twitter/X, OpenAI oder Amazon waren davon zeitweise betroffen gewesen. In diesem Fall spricht aber alles dafür, dass es sich nur um ein PlayStation-Problem handelte. Weder Xbox Live noch Nintendo Switch Online waren zur gleichen Zeit betroffen. Das deutet klar auf eine interne PSN-/Store-Baustelle bei Sony hin.

Für uns als Gamer ist ein Store-Ausfall vor allem nervig. Für Sony ist so ein Timing aber auch wirtschaftlich schmerzhaft. Der Start der Black-Friday-Angebote gehört zu den wichtigsten Umsatzphasen des Jahres. Wenn ausgerechnet in dieser Zeit viele PlayStation-Fans nicht auf die Angebote zugreifen können, tut das weh. Nicht nur beim Image, sondern vor allem beim Umsatz.

Offiziell hat Sony den Vorfall noch nicht kommentiert. Für uns bleibt die Hoffnung, dass der Rest der Black-Friday-Phase und das Weihnachtsgeschäft stabiler laufen und dass der PlayStation Store dann nur noch mit einem „Problem“ zu kämpfen hat: zu viele gute Angebote. Zu wenig am Konto.

