Sony schweigt: PSN-Spieler berichten seit über einer Woche von Ausfällen

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Unzählige PS5- und PS4-Spielerinnen und -Spieler klagen derzeit über wiederkehrende Störungen im PlayStation Network. Immer wieder tauchen Wartungsmeldungen auf – mal mitten im Spiel, mal direkt beim Start der Konsole. Doch Sony selbst äußert sich bislang mit keinem Wort zu den Problemen. Viele Fans sind zunehmend frustriert, weil die Ursache völlig unklar ist und auch die offizielle PSN-Statusseite keine Hinweise liefert.

Was steckt hinter den PSN-Störungen?

Seit der zweiten Oktoberwoche 2025 häufen sich Berichte über seltsame PSN-Aussetzer. Auf Plattformen wie Reddit, ResetEra und X.com (ehemals Twitter) teilen Spielerinnen und Spieler ihre Erfahrungen – samt Screenshots der mysteriösen Meldung, die plötzlich aufpoppt: „Services are busy right now. We’ll be back soon.“

Besonders auffällig ist, dass viele der Betroffenen gerade Ghost of Yōtei gespielt haben, als der Fehler auftrat. Ein Zusammenhang zwischen dem Spiel und den PSN-Problemen scheint aber unwahrscheinlich, denn auch Spieler anderer Titel berichten von den gleichen Störungen. Die Aussetzer treten offenbar völlig zufällig auf. Mal sind nur einzelne Nutzer betroffen, dann wieder große Gruppen gleichzeitig. In manchen Fällen fällt das Netzwerk für ein paar Minuten komplett aus, in anderen taucht lediglich die Wartungsmeldung auf, während das Spiel trotzdem weiterläuft. Diese Unregelmäßigkeiten machen es schwer, die Ursache zu identifizieren. Mir selbst ist dies letztens beim Online-Start von EA FC Sports 26 aufgefallen. Die Störung dauerte ca. 5 Minuten.

Kurze Ausfälle, aber häufige Unterbrechungen

Das Positive: Die PSN-Ausfälle dauern meist nur wenige Minuten. Danach ist alles wieder normal – bis der nächste Zwischenfall auftritt. Das Problem besteht laut Community-Beobachtungen jedoch schon seit über einer Woche. Einige Nutzer berichten sogar von mehreren Unterbrechungen pro Tag. Besonders ärgerlich wird es, wenn die Meldung mitten im Match erscheint. Online-Partien in Spielen wie Call of Duty, Battlefield 6 oder Helldivers 2 brechen ab, Fortschritte gehen verloren und Spieler werden aus den Lobbys geworfen. Gerade für Multiplayer-Fans ist das mehr als nervig.

Was viele irritiert: Sony selbst schweigt weiterhin zu den Vorfällen. Weder auf Social Media noch auf der offiziellen Statusseite findet sich ein Hinweis auf laufende Wartungsarbeiten oder bekannte Probleme. Normalerweise informiert der Konzern bei größeren Ausfällen schnell – diesmal aber herrscht Funkstille.

Reddit-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von Reddit. Beim Laden können personenbezogene Daten übertragen werden. Inhalt anzeigen

Liegt es an einem Server-Update oder an Überlastung?

In der Community kursieren mehrere Theorien. Einige vermuten, dass Sony gerade im Hintergrund ein umfangreiches Server-Update vorbereitet, möglicherweise im Zusammenhang mit den kürzlich gestarteten Cloud-Streaming-Funktionen für PS5-Spiele. Andere halten eine temporäre Überlastung durch Neuerscheinungen für wahrscheinlich – schließlich erschienen in den letzten Wochen mehrere Blockbuster, die das Netzwerk zusätzlich belasten könnten – darunter Battlefield 6, dass einen Sensationsstart hinlegte.

Es wäre auch denkbar, dass ein Sicherheitsupdate oder eine Anpassung im PSN-Backend die Ursache ist. Da die Ausfälle oft nur kurz dauern, könnten sie mit Tests oder Wartungszyklen zusammenhängen, die noch nicht öffentlich kommuniziert wurden.

Neuerliche PSN Störungen: Hoffnung auf baldige Entwarnung

Viele Spielerinnen und Spieler hoffen nun, dass Sony bald eine offizielle Erklärung abgibt. Zwar scheint das Problem derzeit keine größeren Datenverluste oder längere Netzwerkausfälle zu verursachen, doch die Häufigkeit sorgt für Unmut. Wenn ein so großes Netzwerk wie das PSN über Tage hinweg instabil läuft, will man als Kunde zumindest wissen, was los ist.

Bis dahin bleibt Spielern wohl nur, geduldig zu sein – oder das Thema mit Humor zu nehmen. Immerhin hat sich die Community bereits einige Memes zu den „Service busy“-Meldungen ausgedacht.

Ob es sich am Ende um ein technisches Problem, Wartungsarbeiten oder eine simple Fehlkommunikation handelt, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Die Spielerinnen und Spieler wünschen sich, dass die PSN-Störungen bald ein Ende finden. Anfang des Jahres gab es einen massiven Ausfall des PSN, der viele Online-Titel wie Fortnite oder Warzone lahmlegte.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!