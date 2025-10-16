Battlefield 6: Schnellster Serien-Start aller Zeiten – 7 Mio. Verkäufe in drei Tagen

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Battlefield 6 legt den Raketenstart hin, den sich Fans erhofft haben. Herausgeber Electronic Arts meldet den erfolgreichsten Launch in der Geschichte der Reihe und untermauert das mit eindrucksvollen Zahlen: Über 7 Millionen Verkäufe in nur drei Tagen, Rekorde bei gleichzeitigen Spielern und ein Community-Feuerwerk gleich zum Auftakt.

Auch beim Engagement setzt Battlefield 6 sofort Maßstäbe: Mehr als 172 Millionen Matches wurden bereits am Launch-Wochenende gespielt, dazu kamen über 15 Millionen gesehene Stunden auf Streaming-Plattformen. Kurz: Der Shooter ist nicht nur gekauft, er wird auch massiv gespielt und geschaut. Das Interesse ist also riesig.

Warum dieser Start so groß ist

EA verweist auf die rekordbrechende Open Beta im August – ein perfekter Stresstest, der viel Feedback brachte und offenbar die Weichen gestellt hat. Battlefield-General Manager Byron Beede bedankt sich bei den Spielern und betont, wie sehr das Team auf Community-Rückmeldungen gesetzt hat: „Battlefield 6 wurde mit unseren Fans gebaut… wir waren besessen von Spielerfeedback.“

Auch Vince Zampella findet klare Worte und hebt die Arbeit der Studios und der Community hervor: „Solche Momente nehmen wir nie als selbstverständlich hin.“ Das Signal ist eindeutig: Der Start ist stark und er ist erst der Anfang.

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick

7+ Mio. Verkäufe in den ersten 3 Tagen – größter Serien-Launch.

in den ersten 3 Tagen – größter Serien-Launch. 172 Mio.+ Matches am Start-Wochenende.

am Start-Wochenende. 15 Mio.+ Zuschauerstunden auf Streaming-Plattformen.

auf Streaming-Plattformen. Rekord bei gleichzeitigen Spielern in der Franchise-Historie.

Was steckt im Paket von Battlefield 6?

Zum Launch liefert Battlefield 6 groß angelegte Multiplayer-Schlachten, eine filmisch inszenierte Singleplayer-Kampagne (mit einigen Mängeln) und die Rückkehr von Portal – dem kreativen Baukasten, mit dem du eigene Spielvarianten und Szenarien bauen, teilen und spielen kannst. Genau hier entfaltet die Reihe traditionell ihren Sandbox-Charme: Maps, Regeln, Waffen-Pools – alles kann zu deinem Battlefield werden.

EA positioniert Battlefield 6 außerdem als Fundament für ein „Connected Battlefield Universe“. Heißt: Mehr Verknüpfungen, konsistente Live-Updates, klare Roadmap. Den ersten großen Meilenstein markiert Season 1.

Am 28. Oktober 2025 beginnt Season 1: Rogue Ops – mit der neuen Karte Blackwell Fields, die für chaotische Großgefechte ausgelegt ist, und einem intensiven 4v4-Modus. EA kündigt außerdem zwei weitere Inhaltsphasen noch in diesem Jahr an.

Für die Battlefield-Serie ist der gelungene Auftakt mehr als nur ein PR-Erfolg: Nach wechselhaften Jahren zeigt Battlefield 6, dass das Konzept aus großem Zerstörungs-Sandbox, klarem Klassenfokus und Creator-Tools (Portal) 2025 wieder zündet – und zwar plattformübergreifend auf PS5, Xbox Series X/S und PC (Steam, EA App). Starke Verkaufszahlen sichern langfristige Unterstützung, schnellere Balance-Patches und mehr Inhalte.

