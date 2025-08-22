Battlefield 6 Beta bricht Rekorde: Offizielle Infografik zeigt unglaubliche Zahlen

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Battlefield-Reihe ist bekannt für ihre riesigen Schlachten, spektakulären Zerstörungen und intensiven Multiplayer-Gefechte. Doch mit der Open Beta von Battlefield 6 hat Electronic Arts nun neue Maßstäbe gesetzt. Millionen Spielerinnen und Spieler stürzten sich in die zweigeteilte Testphase, die über zwei Wochenenden hinweg auf vier Maps und in mehreren Spielmodi stattfand.

Die Resonanz war überwältigend: Noch nie zuvor haben so viele Menschen gleichzeitig an einer Beta der Serie teilgenommen. EA und DICE haben passend dazu eine Infografik veröffentlicht, die einige erstaunliche Zahlen offenbart und die zeigen, wie intensiv die Community den kommenden Shooter bereits jetzt angenommen hat.

Battlefield 6 Open Beta: Rekorde in Matches, Stunden und Kills

Laut der Infografik wurden in der Beta 420.127.450 Matches gespielt. Zusammengerechnet ergibt das eine gigantische Zahl an Spielstunden von mehr als 92 Millionen Stunden, die Fans weltweit in die Testversion investierten. Battlefield 6 sorgte dabei für Rekorde: Sowohl bei den Matches als auch bei der Spielzeit wurden sämtliche bisherigen Battlefield-Betas übertroffen.

Besonders eindrucksvoll sind die Statistiken zu Zerstörungen und Kills. So wurden mehr als 9,6 Millionen Helikopter vom Himmel geholt. Mehr als 3,4 Millionen Jets wurden vom Himmel geholt. Ein klares Zeichen dafür, dass Luftfahrzeuge zwar mächtig, aber nicht unbesiegbar sind. Dem gegenüber stehen 9,3 Millionen Panzer, die durch Engineers besiegt wurden.

Auch die Zahl der Defibrillator-Kills sorgt für Schmunzeln: Offenbar nutzten viele Battlefield-Spielende das Werkzeug nicht nur zum Wiederbeleben, sondern auch als ungewöhnliche Waffe im Nahkampf. Mehr als 7,4 Millionen Defi-Kills laut Infografik!

Infanterie, Panzer oder Support – die beliebtesten Klassen

Die Infografik listet außerdem auf, welche Klassen am häufigsten gespielt wurden. Wie in früheren Teilen dominierten auch diesmal die klassischen Rollen: Assault mit 32 Prozent-Anteil, dicht gefolgt von Support (26%) und Engineer (23%). Interessant ist, dass Battlefield 6 eine ausgewogenere Verteilung zeigt – ein Hinweis darauf, dass die Balance zwischen den Klassen bereits in der Beta überzeugend funktionierte.

Gerade im Zusammenspiel macht Battlefield seit jeher seine Stärke aus. Die Zahlen belegen, dass viele Matches taktisch geprägt waren und Teams, die zusammenarbeiteten, häufiger den Sieg davontrugen. Dadurch entstanden beinahe 5 Milliarden Kills und mehr als 30 Millionen Wiederbelebungen.

Community-Reaktionen: Begeisterung und Vorfreude

In Foren und sozialen Netzwerken war die Begeisterung über die Beta deutlich zu spüren. Viele Spielerinnen und Spieler lobten die Grafik, das überarbeitete Zerstörungssystem und die abwechslungsreichen Karten. Besonders die Mischung aus weitläufigen Arealen für Fahrzeuge und engen Zonen für Infanterie-Kämpfe kam gut an. Natürlich gab es auch Kritikpunkte, etwa bei der Balance einzelner Waffen oder bei kleineren technischen Problemen. Doch genau dafür sind Betas gedacht: um Feedback zu sammeln und das Spiel bis zum Release weiter zu optimieren.

Mit dem Rekord der Open Beta hat Battlefield 6 einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Entwicklerteams bei DICE und den unterstützenden Studios betonten, wie wertvoll die Daten für die Feinabstimmung des Shooters sind. Schon jetzt steht fest: Die Erwartungen an den Launch am 10. Oktober sind riesig.

Battlefield 6 erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows PC. EA verspricht, in den kommenden Wochen weitere Informationen zu veröffentlichen, darunter Details zu zusätzlichen Spielmodi, der finalen Kartenrotation und möglichen Live-Service-Inhalten nach Release.

