Battlefield 6: Spieler fordern Nerf für Defibrillatoren – Entwickler reagieren auf Kritik

Hättest du gedacht, dass ausgerechnet Defibrillatoren in einem Shooter wie Battlefield 6 für Diskussionen sorgen? Genau das passiert gerade: Spieler fordern ernsthaft, dass die Wiederbelebungs-Pads abgeschwächt werden. Klingt verrückt, oder? Doch es gibt gute Gründe, warum viele Fans die Balance infrage stellen.

Schon in früheren Teilen der Serie gab es skurrile Meta-Strategien. Battlefield ist dafür bekannt, dass ausgerechnet die absurdesten Methoden oft die effektivsten sind. Und genau das sehen wir jetzt wieder mit den Defibrillatoren im neuesten Teil der Reihe.

Spieler rufen nach Nerfs, aber was ist das Problem?

Das Revival-Tool war schon immer dazu gedacht, Teamkameraden schnell zurück ins Gefecht zu holen. Doch im aktuellen Battlefield 6-Beta-Test fällt auf: Die Pads sind nicht nur zum Heilen da, sie sind auch extrem starke Nahkampfwaffen. Die man als Sani nicht missen möchte.

Wiederbelebungen sind 2 bis 3 Mal schneller als in früheren Teilen

Es gibt praktisch keine Abklingzeit zwischen Einsätzen

Defib-Hits sind One-Shots und damit stärker als Messerangriffe

Für Zuschauerinnen und Zuschauer sind die Defi-Clips in den sozialen Medien durchaus witzig, aber für „Balance-Fans“ ein rotes Tuch – wie Dexerto.com zuerst berichtete. Im Vergleich mit Kampfmessern wirken Defibrillatoren wie der heilige Gral des „One-Shot-Kills“. Während Messer von vorne nur 35 Schaden verursachen und eine lange Animation haben, reicht beim Defibrillator ein kurzer Schlag. Das macht die klassische Nahkampfwaffe fast überflüssig. Die Forderung nach einer Anpassung kommt also nicht von ungefähr.

Im Clip von Jake Lucky aus dem ersten Beta-Wochenende sieht man ganz gut, was die Balance-Jünger vermeiden möchten:

Defibrillatoren-Debatte in Battlefield 6: Werden die Entwickler eingreifen?

Ob die Defibrillatoren wirklich angepasst werden, steht aktuell noch nicht fest. Sicher ist aber: Die Diskussion ist groß. Und da über 800.000 Spieler allein auf Steam vorbestellt haben, wird EA wohl genau hinschauen müssen, wie sie mit diesem Feedback umgehen.

Das Spannende: Nicht alle wünschen sich einen Nerf. Manche Fans hoffen sogar, dass die Defibrillatoren so stark bleiben. Schließlich sorgen die Clips für Unterhaltung und unvergessliche Momente. Doch gerade in kompetitiven Modi könnte die aktuelle Stärke problematisch werden.

Kritik am User Interface: Entwickler versprechen Besserung

Nicht nur die Defibrillatoren stehen in der Kritik. Auch das UI (User Interface) der Beta sorgt für Unmut. Viele Spieler beschweren sich über unübersichtliche Menüs, die es schwer machen, den gewünschten Modus schnell zu finden. Besonders problematisch sind die großen Menü-Kacheln, die jedem Modus zugewiesen wurden. Wer bestimmte Spielvarianten wie den „Closed Weapons Mode“ sucht, muss sich erst durch das Layout kämpfen.

Doch die Entwickler haben auf die Kritik reagiert. Executive Producer Christian Grass erklärte in einem Interview mit Charlie Intel (via X.com), dass man das Feedback ernst nehme: „Eines unserer Prinzipien war schon immer, offen zuzuhören. Wir diskutieren intern, was verbessert werden kann und welche Prioritäten wir setzen.“

Auch Creative Director Thomas Anderson betonte, dass das Hauptmenü flexibel sei und schnell angepasst werden könne. Das bedeutet: Spieler dürfen damit rechnen, dass das Interface noch vor Release überarbeitet wird.

Battlefield 6 Beta: Erfolg mit kleinen Schwächen

Trotz der Kritikpunkte ist die Beta ein voller Erfolg. Auf Steam konnte Battlefield 6 sogar die Spitzenzahlen von Call of Duty übertreffen. Die Community ist groß, die Erwartungshaltung ebenfalls. Selbst ältere Spiele wie Battlefield 4 erleben einen kurzfristen „Mini-Hype“. Aber genau diese hohe Aufmerksamkeit sorgt auch dafür, dass kleine Probleme sofort auffallen. Die Größe der Karten, Änderungen am Rush-Modus und eben Defibrillatoren. All das sind Themen, über die Spieler leidenschaftlich diskutieren.

Ob die Defibrillatoren wirklich generft werden, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Die Diskussion zeigt, wie intensiv die Community das Spiel schon in der Beta verfolgt. Gleichzeitig reagieren die Entwickler schnell auf Kritik, besonders beim User Interface.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für Windows PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die besten Waffen-Loadouts haben wir dir in unserem Guide-Artikel zusammengefasst.

Fragen & Antworten

Diese Fragen wurden geklärt

Warum sind Defibrillatoren in Battlefield 6 (Beta) so stark?

Weil sie extrem schnell "nachladen", keine Pausen brauchen und im Nahkampf One-Shot-Kills ermöglichen.

Offiziell ist noch nichts bestätigt. Entwickler hören jedoch auf Feedback und könnten Anpassungen vornehmen.

