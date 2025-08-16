Steam: Battlefield 4 erlebt Spieler-Boom dank der BF6-Beta

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Zurück zu den Wurzeln: Während die Open Beta von Battlefield 6 gerade Rekorde bricht, greifen viele Shooter-Fans wieder zu den Klassikern, allen voran Battlefield 4. Der 2013 erschienene Shooter erlebt auf Steam gerade einen massiven Spieleransturm, der eng mit der aktuellen Beta-Phase des neuen Serienteils zusammenhängt.

Battlefield 4 gilt bis heute als einer der besten Teile der Reihe. Große Maps, zerstörbare Umgebungen, packende Multiplayer-Gefechte. All das hat den Shooter zu einem Fanliebling gemacht. Kein Wunder also, dass viele Spieler in Vorfreude auf Battlefield 6 nochmal einen Abstecher in die „guten alten Zeiten“ machen.

Die aktuellen Spielerzahlen im Überblick

Laut den neuesten Daten von SteamDB.info hat Battlefield 4 einen Anstieg von 117,4 Prozent in den letzten 30 Tagen! Normalerweise tummeln sich bis zu 3.400 Spieler gleichzeitig auf Steam im Spiel, nun sind es mehr als 7.400. Bemerkenswert ist auch der „Abgang“ zu den Wochenenden, wenn die Battlefield 6 Beta online war und gerade ist. Letztes Wochenende waren es plötzlich „nur“ noch 4.300 Spieler in BF4. Unter der Woche bis zu 2.000 Spieler mehr. Das zeigt, dass viele den nostalgischen Moment zwischen der Spielbarkeit von Battlefield 6 nochmals aufleben lassen. Der Maximalwert an Spielenden in BF4 war übrigens vor 3,8 Jahren mit 12.425 Spielenden.

Battlefield 3 konnte übrigens ebenso Spieler dazugewinnen. Allerdings in einem kleineren Maßstab. Normalerweise hat der Shooter aus dem Jahr 2011 um die 200 Spieler. Am 3. August ging es bis zu 871 Spielern hinauf. Am 11. August erreichte die maximale Spielerzahl den Zähler bei 798. Übrigens liegt das Allzeithoch in den letzten 18 Monaten bei 1.412 Spielern. Der Maximalwert wurde im Februar 2024 eingestellt.

Warum gerade jetzt so viele Battlefield 4-Spieler zurückkehren

Der Hauptgrund dürfte klar sein: Die Battlefield 6 Beta. EA und DICE hatten bereits früher angekündigt, dass der neue Teil sich spielerisch stark an Battlefield 3 und Battlefield 4 orientieren soll, inklusive klassischer Features, die Fans lieben.

Wer die Beta spielt und Lust auf mehr bekommt, findet in BF4 einen ähnlichen Mix aus großen Schlachten, Fahrzeugkämpfen und dynamischen Karten, wie TheGamer.com zuerst berichtete. Gerade während der Beta-Pausen oder nach dem Ende des Testzeitraums am 17. August ist Battlefield 4 eine willkommene Möglichkeit, die Zeit bis zum offiziellen Release von Battlefield 6 am 10. Oktober 2025 zu überbrücken.

Rückblick: Vom Flop zum Fan-Favoriten

Der Blick auf die letzten Jahre der Battlefield-Reihe zeigt, warum viele Fans aktuell die Klassiker bevorzugen. Battlefield 2042 startete 2021 als einer der problematischsten Titel in der Seriengeschichte. Fehlender Singleplayer, kein Server-Browser, zahlreiche Bugs und Performance-Probleme, all das führte zu überwiegend negativen Bewertungen. Zwar besserte DICE nach, doch der Ruf war angeknackst. Battlefield 4 hingegen genießt noch immer den Ruf als rundum gelungener Multiplayer-Shooter mit ausgewogenem Gameplay.

Interessanterweise könnte es bald auch für Battlefield 2042 wieder spannend werden. Ein aktuelles Gerücht besagt, dass das Spiel ein finales, überraschendes Update erhalten könnte. Darunter soll eine neue Map, 3 neue Waffen und sogar der A-10 Warthog aus BF4 und der SU-25TM Frogfoot aus BF3 sein. Ob das Update tatsächlich kommt, ist noch unbestätigt. EA hat sich bisher nicht geäußert. Somit könnten auch die Spielerzahlen von BF2042 kurzfristig ansteigen. Immerhin sind diese seit der Open Beta von Battlefield 6 im freien Fall.

