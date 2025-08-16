Battlefield 6 Open Beta: Zweites Wochenende genauso erfolgreich und Entwickler verspricht größere Schlachtfelder

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Bist du bereit für die nächste Runde? EA und DICE starteten an diesem Wochenende die zweite Phase der Battlefield 6 Open Beta und diesmal gibt’s nicht nur neue Inhalte, sondern auch ein beruhigendes Versprechen vom Entwicklerteam. Viele Fans hatten sich nach dem ersten Beta-Wochenende gefragt: Sind die Maps im fertigen Spiel wirklich so klein? Die Antwort lautet: Nein, und das hat jetzt sogar der Lead Producer persönlich klargestellt.

Battlefield 6 spielt in der Gegenwart: Ein geschwächtes NATO-Bündnis trifft auf die private Militärorganisation „Pax Armata“, die kurz davor ist, einen globalen Konflikt auszulösen. Der offizielle Release ist zwar erst am 10. Oktober, doch mit der Beta kannst du schon jetzt in die Gefechte einsteigen und die neuen Inhalte anspielen.

Werbung

So spielst du die Open Beta dieses Wochenende

Die Beta ist kostenlos und läuft das ganze Wochenende. Um mitzumachen, brauchst du nur ein EA-Konto, das mit deiner Plattform verknüpft ist. Danach kannst du den Client auf folgenden Plattformen herunterladen:

Steam

PlayStation Store

Xbox Store

Epic Games Store

EA App

Wichtig für PC-Spieler: EA verlangt die Aktivierung von Secure Boot, um Cheating vorzubeugen. Wenn du Valorant installiert hast, kann es zu Problemen kommen, weil sich Secure Boot und das Anti-Cheat-Programm des Riot Games-Spiels nicht vertragen!

Die PC-Anforderungen im Überblick

Minimum:

Werbung

Windows 10 (64-bit)

AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8400

16 GB RAM

Radeon RX 5600 XT 6 GB / GeForce RTX 2060

55 GB Speicherplatz

Empfohlen:

Windows 11 (64-bit)

AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-10700

16 GB RAM

Radeon RX 6700 XT / GeForce RTX 3060 Ti

80 GB Speicherplatz

Battlefield 6 Open Beta: Neue Inhalte am zweiten Wochenende

In der ersten Beta-Woche standen Kämpfe in Kairo, Tadschikistan und Gibraltar auf dem Programm. Neu ab diesem Wochenende ist die Map Empire State, die dich mitten in die Straßen von Brooklyn (New York, USA) schickt.

Diese Modi erwarten dich:

Conquest

Closed Weapon Conquest

Breakthrough

Domination

King of the Hill

Rush (neu)

(neu) Squad Deathmatch (neu)

Battlefield 6-Entwickler verspricht: Es kommen noch größere Maps

Einige Spieler bemängelten nach dem ersten Wochenende, dass die Maps zu klein wirken und das Spieltempo zu hoch sei. Lead Producer David Sirland reagierte darauf in einem Social-Media-Post auf X.com (vormals Twitter) und stellte klar:

„Wir haben diese Maps ausgewählt, um sicherzustellen, dass wir diese schnellere Version von Battlefield auf den Punkt bringen und allen zeigen, dass wir auch damit klarkommen. Es gibt große Karten, und das Tempo passt sich entsprechend an, wie du bald sehen wirst!“

Werbung

Damit bestätigt er, dass es im fertigen Spiel deutlich größere Schlachtfelder geben wird, bei denen das Gameplay wieder mehr in Richtung klassischer Battlefield-Erfahrung geht. Für Fans, die sich mehr taktische Gefechte wünschen, ist das eine gute Nachricht.

Starke Beta-Zahlen auf Steam

Trotz der Kritik konnte Battlefield 6 schon jetzt einen beeindruckenden Rekord aufstellen: 521.079 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam (via SteamDB.info) während des ersten Beta-Wochenendes. Das zeigt, wie groß das Interesse an dem neuen Teil ist und das noch bevor die ganz großen Maps und alle Spielmodi verfügbar sind. Das zweite Wochenende ist nicht weniger bedeutend. In den Steam Charts schafft es die Open Beta hinter Counter-Strike 2, DOTA 2 und PUBG: Battlegrounds auf Platz 4 mit über 360.000 aktiven Spielern!

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC. Übrigens fühlt sich für mich das Spielen mit einem Pro-Controller auf Konsole schon fast wie Cheaten an.