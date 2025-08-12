Battlefield 6: Warum sich das Spielen mit einem Pro-Controller wie Cheaten anfühlt

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Plötzliche Drehungen wie im Cheat-Video? Das Battlefield-Franchise war bisher nie für extrem schnelles Movement bekannt. Doch mit Battlefield 6 scheinen die Entwickler-Studios hinter dem Spiel, vor allem DICE, genau daran zu arbeiten. Neben neuen Bewegungsoptionen sorgt jetzt ein Feature für Aufsehen, das für manche Spieler wie pures Cheaten wirkt. Mit einem Pro-Controller wie dem DualSense Edge oder Xbox Elite Controller spielt sich Battlefield 6 möglicherweise viel besser.

In der Open Beta wurde eine Funktion entdeckt, die es erlaubt, sich mit nur einem Knopfdruck blitzschnell um 180 Grad zu drehen. Während einige Spieler das praktisch finden, sehen viele darin ein Problem für die Fairness im Multiplayer.

Battlefield 6: Was steckt hinter „Quick Turn“?

Der Streamer TacticalBrit machte die Community auf X.com (ehemals Twitter) auf die neue Option aufmerksam. Das Feature – im Spiel als „Flick Look“ bezeichnet – ermöglicht eine komplette 180-Grad-Drehung auf Knopfdruck, wenn man den einen Knopf mehr hat als am Standard-Controller. Besonders auf Konsolen ist solch eine Bewegung das normalerweise schwierig, da man dafür sehr präzise den Analogstick bewegen und die Empfindlichkeit hoch einstellen müsste.

Mit „Quick Turn“ ist das nicht mehr nötig: Ein Tastendruck reicht, und die Spielfigur schaut sofort in die entgegengesetzte Richtung.

Warum das Feature umstritten ist

In anderen Shootern gab es ähnliche Funktionen schon, doch in Battlefield ist es neu und potenziell spielverändernd. Früher konnte man so schnelle Drehungen nur mit Makros oder extremer Sensitivität erreichen, was viel Übung erforderte. Jetzt kann jeder diese Bewegung nutzen, ohne besondere Skills.

Das sorgt bei der Community durchaus für Diskussion. Immerhin könnte so der Nahkampf ziemlich unfair werden, wenn man eben keinen Pro-Controller besitzt oder mit Maus und Tastatur spielt. Das Argument der „Pros“ ist eher, dass man damit die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht. Dadurch können Kämpfe dynamischer werden.

Vorteil für Pro-Controller in Battlefield 6

Mit Controllern wie dem DualSense Edge, dem Xbox Elite Controller oder Modellen mit zusätzlichen Back Paddles hat man hier sogar einen Extra-Vorteil, wenn man „Quick Turn“ beherrscht. So kannst du dich blitzschnell umdrehen, ohne den Daumen vom Stick zu nehmen. Allerdings könnte dies eben zu einem Ungleichgewicht zwischen Standard-Controller-Spielern und jenen mit teurerer Hardware führen.

Viele Battlefield-Fans befürchten zudem, dass sich das Feature zu einem neuen „Meta-Trick“ entwickeln könnte, um Gegner im Nahbereich praktisch chancenlos zu überraschen. In der Beta wurden bereits Clips geteilt, in denen Spieler Gegner in Sekundenbruchteilen ausschalten, nachdem sie sich blitzartig umgedreht haben. Einige fordern deshalb, dass DICE den „Quick Turn“ noch vor Release fixt – also abschwächt – oder ganz entfernt. Andere wünschen sich zumindest Optionen, es im kompetitiven Modus zu deaktivieren.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC. Bis dahin dürfte die Diskussion um dieses „neue“ Feature nicht abreißen. In anderen Meldungen haben wir dir über den Ladebildschirm-Bug berichtet, wobei ein Fix bereits in Aussicht gestellt wurde.