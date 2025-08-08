Battlefield 6: Entwickler reagieren auf Ladebildschirm-Bug – Fix in Aussicht gestellt

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Open Beta von Battlefield 6 wird derzeit von einem schwerwiegenden Bug geplagt: Ein „endloser Ladebildschirm“ verhindert bei vielen Spielerinnen und Spielern den Einstieg in Matches. Besonders betroffen ist der beliebte Conquest-Modus auf der Karte Siege of Cairo. Jetzt hat das Entwicklerteam reagiert.

Was steckt hinter dem Ladebug in Battlefield 6? Auf dem offiziellen X.com-Kanal Battlefield Comms wurde bestätigt, dass der Fehler bekannt ist und bereits an einer Lösung gearbeitet wird:

„Unser Team hat Berichte untersucht, denen zufolge es beim Spielen von Conquest manchmal zu einem endlosen Ladebildschirm kommt, wenn man sich für Siege of Cairo entscheidet. Wir haben die Ursache identifiziert und führen Serverneustarts durch, um das Problem zu beheben. Diese Neustarts haben keine Auswirkungen auf Spieler, die sich gerade im Spiel befinden. Vielen Dank für Ihre Geduld.“

Battlefield 6-Spielende berichten, dass sie beim Starten eines Matches in der Warteschleife hängen bleiben, begleitet nur vom Menü-Soundtrack. Der Bug tritt plattformübergreifend auf: PC (Steam & EA App), PS5 und Xbox Series X/S sind gleichermaßen betroffen. Nur die Modis Breakthrough und Domination laufen größtenteils stabil.

Was bedeutet das für die Beta und den Launch im Oktober?

Das Problem liegt serverseitig vor: Client-Workarounds wie Neustart oder Datei-Überprüfung helfen kaum.

Der Bug wird mit Server-Neustarts schrittweise behoben.

Die Beta basiert auf einem älteren Build, viele Patches der Endversion von Battlefield 6 fehlen noch.

EA hatte bereits vor Beginn der Beta eine Liste bekannter Fehler veröffentlicht. Trotzdem sorgt die Nähe zum Release am 10. Oktober für Unruhe in der Community. Viele Fans hoffen, dass Battlefield 6 im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit einem stabilen Launch überzeugen kann.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series und PC. Mit bekannten Modi, frischen Ideen und der Rückkehr des Portals könnten Fans genau das bekommen, was sie sich seit Jahren wünschen.

