Bekannter Fehler

Battlefield 6: Entwickler reagieren auf Ladebildschirm-Bug – Fix in Aussicht gestellt

Ein nerviger Bug sorgt für Frust in der Beta von Battlefield 6. Doch die Entwickler haben sich jetzt zu Wort gemeldet und eine Lösung ist in Arbeit.

Battlefield 6: Entwickler reagieren auf Ladebildschirm-Bug – Fix in Aussicht gestellt
Battlefield 6 - Bild: EA
Die Open Beta von Battlefield 6 wird derzeit von einem schwerwiegenden Bug geplagt: Ein „endloser Ladebildschirm“ verhindert bei vielen Spielerinnen und Spielern den Einstieg in Matches. Besonders betroffen ist der beliebte Conquest-Modus auf der Karte Siege of Cairo. Jetzt hat das Entwicklerteam reagiert.

Was steckt hinter dem Ladebug in Battlefield 6? Auf dem offiziellen X.com-Kanal Battlefield Comms wurde bestätigt, dass der Fehler bekannt ist und bereits an einer Lösung gearbeitet wird:

„Unser Team hat Berichte untersucht, denen zufolge es beim Spielen von Conquest manchmal zu einem endlosen Ladebildschirm kommt, wenn man sich für Siege of Cairo entscheidet. Wir haben die Ursache identifiziert und führen Serverneustarts durch, um das Problem zu beheben. Diese Neustarts haben keine Auswirkungen auf Spieler, die sich gerade im Spiel befinden. Vielen Dank für Ihre Geduld.“

Battlefield 6-Spielende berichten, dass sie beim Starten eines Matches in der Warteschleife hängen bleiben, begleitet nur vom Menü-Soundtrack. Der Bug tritt plattformübergreifend auf: PC (Steam & EA App), PS5 und Xbox Series X/S sind gleichermaßen betroffen. Nur die Modis Breakthrough und Domination laufen größtenteils stabil.

Was bedeutet das für die Beta und den Launch im Oktober?

  • Das Problem liegt serverseitig vor: Client-Workarounds wie Neustart oder Datei-Überprüfung helfen kaum.
  • Der Bug wird mit Server-Neustarts schrittweise behoben.
  • Die Beta basiert auf einem älteren Build, viele Patches der Endversion von Battlefield 6 fehlen noch.

EA hatte bereits vor Beginn der Beta eine Liste bekannter Fehler veröffentlicht. Trotzdem sorgt die Nähe zum Release am 10. Oktober für Unruhe in der Community. Viele Fans hoffen, dass Battlefield 6 im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit einem stabilen Launch überzeugen kann.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series und PC. Mit bekannten Modi, frischen Ideen und der Rückkehr des Portals könnten Fans genau das bekommen, was sie sich seit Jahren wünschen.

    Battlefield 6

    Battlefield 6 (offizieller Titel seit dem Trailer am 24. Juli 2025) ist der neueste Hauptteil der legendären Battlefield‑Reihe, entwickelt von „Battlefield Studios“ – einem Konsortium aus DICE, Criterion Games, Motive Studios und Ripple Effect Studios.

    Das Spiel kehrt zu einem modernen militärischen Setting zurück und bietet sowohl einen Singleplayer-Kampagnenmodus als auch klassischen Multiplayer, inklusive Destruktionsdynamik, Teamplay und Fahrzeugkampf zu Land, Luft und auf See.

    Im ersten Trailer tritt die paramilitärische Organisation Pax Armata auf, finanziert von ehemaligen NATO-Staaten, deren Konflikte eine globale Krise entfachen – mit Szenen aus u. a. New York und der zerstörten Brooklyn Bridge.

    Battlefield 6 wird das klassische System zurückbringen, also: Assault, Engineer, Medic und Support. Du kannst als Spielender Gebäude zerstören und so taktische Vorteile erlangen. Die vollständige Multiplayer-Präsentation ist für den 31. Juli 2025 geplant. Eine Open Beta wird voraussichtlich im August 2025 stattfinden.

    Entwickler: Battlefield StudiosPublisher: EASysteme: PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 11. Oktober 2025

