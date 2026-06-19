Battlefield 6 behebt endlich einen der nervigsten Season 3-Bugs

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Battlefield 6 hat einen neuen Hotfix bekommen. Version 1.3.2.1 ist für PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar und soll zwei Probleme beheben, die nach dem Season 3-Midseason-Update besonders genervt haben. Im Mittelpunkt steht der Deploy-Screen-Bug, bei dem sich der Bildschirm oder Cursor beim Auswählen des Spawnpunkts unkontrolliert verhalten konnte. Genau dieser Fehler machte den Einstieg in Matches für viele Spieler unnötig frustrierend.

Der Fehler klang auf dem Papier vielleicht klein. In der Praxis war er aber ein echtes Problem. Wer in Battlefield 6 spawnen will, muss schnell einen Punkt, ein Fahrzeug oder ein Squad-Mitglied auswählen. Wenn der Cursor dabei springt oder die Kamera nicht sauber reagiert, verliert man wertvolle Sekunden. Im schlimmsten Fall landet man an der falschen Stelle oder gar nicht dort, wo man eigentlich hinwollte.

Gerade in einem Battlefield-Match ist das mehr als nur ein Schönheitsfehler. Der Spawn entscheidet oft darüber, ob ein Team einen Punkt halten kann, ob ein Angriff klappt oder ob du direkt wieder im Chaos landest. Ich verstehe deshalb gut, warum dieser Bug so schnell zum Aufreger wurde. Es ist genau diese Art Fehler, die nicht spektakulär aussieht, aber jede Runde schlechter macht.

Werbung

Auch der schwarze Bildschirm wird angegangen

Der Hotfix behebt außerdem ein Problem beim Installieren oder Entfernen von Content-Paketen über das Spielmenü. Spieler konnten dabei offenbar in einem schwarzen Bildschirm oder einer Art „Black Void“ landen, statt im erwarteten Menü weiterzukommen. Betroffen waren Inhalte wie Singleplayer, Multiplayer oder Redsec-Pakete.

Damit ist Hotfix 1.3.2.1 aber kein großer Rundumschlag. Es handelt sich eher um einen schnellen Reparatur-Patch für zwei konkrete Baustellen. Weitere Probleme aus dem Season 3-Update bleiben offenbar noch in Arbeit. Dazu gehören laut Community-Berichten und Zusammenfassungen unter anderem Beleuchtungsprobleme in Redsec sowie verschiedene Gadget- und Modus-Bugs.

Season 3 braucht jetzt Stabilität

Das Timing ist wichtig. Season 3 brachte neue Inhalte und sollte eigentlich für frischen Schwung sorgen. Wenn danach aber Bugs die Spielerfahrung überlagern, kippt die Stimmung schnell. Battlefield 6 lebt von großen Matches, flüssigen Abläufen und klarer Bedienung. Wenn schon der Deploy-Screen Probleme macht, fühlt sich das Spiel sofort unfertiger an, als es sein sollte.

Werbung

Der Hotfix ist deshalb ein richtiger Schritt. Aber er löst nicht alles. Battlefield Studios muss jetzt zeigen, dass weitere Korrekturen schnell folgen. Spieler verzeihen Bugs eher, wenn sie sehen, dass die Entwickler sichtbar reagieren. Für mich ist das genau die Art Hotfix, die ein Live-Service-Shooter schnell braucht. Nicht jedes Problem ist damit erledigt. Aber wenn ein Fehler jede Runde stört, muss er zuerst weg. Genau das passiert hier.