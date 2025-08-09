Battlefield 6: Cheater schon 6 Stunden nach Beta-Start erwischt

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Der Open-Beta-Start von Battlefield 6 am 7. August hätte kaum besser laufen können. Schon vor dem offiziellen Launch um 18 Uhr warteten Hunderttausende ungeduldig in den Lobbys. Innerhalb weniger Stunden war der neue Teil der Shooter-Reihe das meistgesehene Spiel auf Twitch und brach Serienrekorde bei den gleichzeitigen Spielern.

Doch nur sechs Stunden nach dem Start gab es den ersten Dämpfer. Mehrere Clips machten in den sozialen Medien die Runde, die zeigen, wie Spieler mit Cheats unfairen Vorteil erlangen. Besonders auffällig: Wallhacks, mit denen Gegner durch Wände markiert werden, und damit jede taktische Komponente im Spiel zunichtegemacht wird. Nicht nur Bots regen die Spieler also auf.

Werbung

Battlefield 6 Beta: Cheats trotz neuer Sicherheitsmaßnahmen

Zu sehen waren diese Szenen unter anderem in Videos von vielen bekannten Content-Creators, wie jenes von „ItsHapa“. Sie alle dokumentierten, wie Cheater gezielt Schwachstellen ausnutzen. Dabei hatte EA gleich mehrere Sicherheitsvorkehrungen für die Beta eingeführt:

Secure Boot : Eine PC-Funktion, die verhindert, dass manipulierte Software beim Systemstart geladen wird.

: Eine PC-Funktion, die verhindert, dass manipulierte Software beim Systemstart geladen wird. Javelin Anti-Cheat: Ein Tool, das im laufenden Spiel nach verdächtigen Aktivitäten sucht.

Diese Maßnahmen sollten eigentlich das Cheaten deutlich erschweren. Doch wie die Beta zeigt, finden Hacker offenbar Wege, die Prüfungen zu umgehen oder erst nach deren Abschluss im Match aktiv zu werden.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Inhalt anzeigen

Reaktionen aus der Community

Die Stimmung in den Kommentaren ist gespalten. Einige loben die schnelle Reaktion der Entwickler, denn Produzentin Alexia Christofi bestätigte, dass der in „ItsHapas“-Clip gezeigte Spieler umgehend gebannt wurde. Andere hingegen sehen darin ein Zeichen, dass selbst modernste Systeme nicht ausreichen.

Viele viele sei Secure Boot die „reinste Zeitverschwendung“. Für andere sind „Multiplayer-Spiele alle am Ende“, da die verwendeten Sicherheitsmaßnahmen sowieso nicht funktionieren. Diese Skepsis wird auch von Veteranen der Shooter-Szene geteilt. Nicht nur in Battlefield 6 gibt es diese Probleme, sondern in allen Online-Shootern.

Fakten im Überblick:

Werbung

Die Open Beta von Battlefield 6 startete am 7. August 2025. Ein aktueller Ladebildschirm-Bug wird von den Entwicklern noch genauer untersucht, aber ein Fix sollte in Kürze verfügbar sein.

Erste Cheater-Videos schon nach 6 Stunden.

Sicherheitsmaßnahmen: Secure Boot & Javelin Anti-Cheat.

Blick auf den Release

Noch bleibt EA Zeit, vor dem offiziellen Release am 10. Oktober 2025 Verbesserungen vorzunehmen. Die Beta dient nicht nur als Test für Server-Stabilität und Gameplay-Balancing, sondern auch, um Anti-Cheat-Mechanismen unter realen Bedingungen zu überprüfen.

Ob die Entwickler bis dahin eine wirksamere Lösung finden, ist offen. Sicher ist nur: Das Thema Cheating wird auch beim Release von Battlefield 6 ein kritischer Faktor sein, vor allem, wenn EA das Vertrauen der Community zurückgewinnen will. Ob EA bis zum Release bessere Mittel findet, um Cheater von Battlefield 6 fernzuhalten, wird sich zeigen.

Fragen & Antworten