Battlefield 6: Bots füllen die Lobbys – Fans sind sauer, Beta bricht trotzdem Rekorde

Wird das nächste Battlefield wieder von Bots dominiert und was bedeutet das für dich? Die Diskussion um KI-Bots in Shootern flammt erneut auf: DICE hat bestätigt, dass Battlefield 6 in seinen Hauptmodi Bots einsetzen wird, um leere Plätze in Lobbys zu füllen. Während das für kürzere Wartezeiten sorgen soll, sorgt es gleichzeitig für jede Menge Unmut in der Community.

Bots sind in Multiplayer-Shootern längst keine Seltenheit mehr. Titel wie Fortnite oder Call of Duty: Warzone setzen sie ein, um Matches schneller starten zu lassen. Doch viele Spieler empfinden sie als Stimmungskiller. Statt spannender Feuergefechte gibt es oft leichte Kills ohne echten Gegnerdruck. Das macht keinen Spaß.

DICE verteidigt die Entscheidung – Fans bleiben skeptisch

In einem Interview mit dem taiwanischen Magazin GNN (via Dexerto) erklärte Entwicklungsdirektorin Anna Narrevik, dass die Bots nur dann einspringen, wenn ein Server nicht voll ist. Ziel sei es, „so vielen Spielern wie möglich gleichzeitig das Spielen zu ermöglichen“.

Viele sehen das anders: In bekannten Foren wünschen sich Spieler lieber halbvolle Server als Matches mit KI-Gegnern. Die Kritik wird durch eine weitere Entscheidung befeuert: Battlefield 6 wird keinen klassischen Serverbrowser bieten, sodass Spieler nicht gezielt Bot-freie Server auswählen können.

Kurios: Trotz der hitzigen Debatte boomt die Nachfrage nach der Open Beta. Laut SteamDB sind zum Zeitpunkt des Schreibens (16:35 Uhr) fast 23.000 Spieler gleichzeitig im Spiel angemeldet, obwohl die Server erst am 7. August (Early Access) und am 9. August (offizieller Start) online gehen. Spieler berichten sogar von Warteschlangen mit über 30.000 Personen, nur um ins Menü zu kommen. Da Matches noch nicht live sind, nutzen viele die Zeit, um ihre Grafikeinstellungen, Steuerung und Audiooptionen zu optimieren. Beeindruckend für ein Spiel das es eigentlich noch nicht gibt.

Was bedeutet das für den Release von Battlefield 6?

Einerseits verspricht der Hype rund um die Beta starke Spielerzahlen zum Launch. Andererseits könnte der Bot-Einsatz für langanhaltende Kontroversen sorgen, besonders, wenn Spieler das Gefühl haben, mehr gegen KI als gegen echte Gegner anzutreten.

Ob die Bots am Ende den Spielfluss verbessern oder ruinieren, hängt stark davon ab, wie clever sie agieren. Klar ist: Das Interesse an Battlefield 6 ist riesig und der Start könnte einer der größten in der Seriengeschichte werden.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series und PC. Mit bekannten Modi, frischen Ideen und der Rückkehr des Portals könnten Fans genau das bekommen, was sie sich seit Jahren wünschen. Hier hat Call of Duty wohl endlich echte Konkurrenz bekommen. Der Hype rund um die Beta ist groß, die in wenigen Tagen startet.

