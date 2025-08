Battlefield 6 sorgt für Aufregung: Hat Call of Duty dieses Jahr echte Konkurrenz?

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Es fühlt sich fast nostalgisch an. Zum ersten Mal seit Jahren stehen sich Battlefield und Call of Duty wieder direkt gegenüber. Schon jetzt reden alle über dieses Duell, und ich muss ehrlich sagen, ich habe Gänsehaut, wenn ich an den kommenden Herbst denke. Shooter-Fans haben sich genau so etwas gewünscht: zwei Schwergewichte, die sich gegenseitig pushen und wieder diesen alten Hype auslösen. Fast schon wie damals, als alles noch besser war…

In den letzten Tagen sind erste Reaktionen zu Battlefield 6 aufgetaucht. Mehrere große Streamer und Magazine durften den Multiplayer schon vorab anspielen, und die Stimmung könnte kaum besser sein. ModernWarzone ging auf X.com sogar noch weiter und warnte: „Ich habe das Gefühl, dass in neueren Spielen vergessen wurde, wie wichtig das Eintauchen in die Welt ist. Das hier fühlt sich an wie ein echtes Schlachtfeld. Wortspiel beabsichtigt.“

Erste Eindrücke klingen fast zu gut, um wahr zu sein

Was die Sache so besonders macht: Wir reden hier nicht über Marketing-Phrasen von Publishern, sondern über Content Creator, die oft gnadenlos ehrlich sind. Dass sie schon in einer Pre-Alpha-Phase so positiv überrascht sind, macht mich extrem neugierig. Vor allem das Sounddesign von Battlefield 6 wird überall gefeiert. Etwas, was Battlefield immer ausgezeichnet hat. Fast so wie in alten Tagen.

Man sieht sich den Multiplayer-Gameplay-Trailer an und denkt sich nur: „Wow. Was für eine abgedrehte Scheiße geht den hier ab!“ – Anscheinend ist es wirklich so, wie im Trailer dargestellt. Genau dieses Gefühl wünsche ich mir, wenn ich mich auf ein Spiel freuen soll.

Call of Duty vs. Battlefield – Endlich wieder ein echtes Duell?

Battlefield 6 soll am 10. Oktober 2025 erscheinen, Black Ops 7 folgt angeblich am 14. November. Wir bekommen also einen Monat, in dem jeder Shooter-Fan entscheiden kann, wo er seine ersten Stunden verbringt. Call of Duty ist etwas „angestaubt“, um es milde auszudrücken. Keine Frage, die Black Ops 7-Kampagne wird sicher Spaß machen und an BO2-Zeiten anschließen, aber ein starkes Battlefield? Das ist das was ich aktuell lieber möchte. Und das ist es was das Genre unbedingt braucht.

Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als beide Serien Jahr für Jahr versucht haben, sich gegenseitig zu übertreffen. Diese Rivalität hat damals dafür gesorgt, dass wir großartige Shooter wie eben Black Ops 2, Battlefield 3 oder Battlefield 4 bekommen haben. Die letzten Jahre? Da war Call of Duty fast konkurrenzlos, während Battlefield 2042 einfach irgendetwas war, aber nicht das Battlefield das ich spielen wollte. Ich glaube, genau deshalb fiebert die gesamte Community diesem Duell so sehr entgegen.

Mein Wunsch für Battlefield 6

Was erwarte ich mir persönlich? Ich will kein halbfertiges Spiel wie damals bei 2042. Ich will große Maps, chaotische Matches, ein Sounddesign, das dich mitten ins Geschehen zieht und vor allem ein Spiel, das von Anfang an funktioniert. Wenn EA das hinbekommt, könnte BF6 ein echter Gamechanger werden.

Und ja, ich wünsche mir, dass Call of Duty diesen Druck spürt. Nicht, weil ich der Reihe etwas Schlechtes gönne. Im Gegenteil. Es braucht nur eben wieder echte Konkurrenz. Ich will einen goldenen Shooter-Herbst, den ich seit Jahren vermisse.

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann es kaum abwarten, beide Spiele auszuprobieren. Mein Plan: Erst mal mit Battlefield 6 loslegen, den Hype mitnehmen und schauen, ob es wirklich hält, was die ersten Stimmen versprechen. Dann im November Black Ops 7. Am Ende entscheiden, wer dieses Jahr wirklich den Shooter-Thron verdient. Vielleicht erleben wir gerade den Beginn eines neuen Kapitels für Battlefield und Call of Duty. Vielleicht wird es nur ein kurzer Hype.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für PC, PS5 und Xbox Series. Call of Duty: Black Ops 7 erscheint womöglich am 14. November 2025 für PC, Xbox Series, Xbox One, PS5 und PS4.