Call of Duty: Black Ops 7 – Leak deutet auf späten Release im November hin

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Ein neuer Leak sorgt bei Call of Duty-Fans für Aufsehen: Black Ops 7 soll nicht wie (fast schon) erwartet im Oktober, sondern erst am 14. November 2025 erscheinen. Die Info stammt vom bekannten Insider TheGhostofHope bereits vor 2 Wochen und löste in der Community bereits Diskussionen aus.

Viele Serienableger erschienen traditionell Ende Oktober oder Anfang November. Black Ops 6 startete am 25. Oktober 2024. Ein so später Termin wie der 14. November wäre eine Seltenheit. Zuletzt passierte das 2020 mit Black Ops Cold War während der Covid-19-Pandemie. Der Leaker weist übrigens auch darauf hin, dass verspätete Releases oft „weniger Content zum Start“ bedeuten.

Offiziell ist bisher nichts bestätigt. Activision zeigte das Spiel erstmals im Xbox Games Showcase und kündigte an, dass Black Ops 7 im Mittelpunkt der Gamescom in Köln am 19. August 2025 stehen wird. Dort könnte der Release-Termin endlich offiziell werden, vielleicht sogar zusammen mit einer Beta-Ankündigung, die ebenfalls erwartet wird.

Black Ops 7: Sorgen um Content und Entwicklung

Ein später Start heizt Spekulationen an, ob das Spiel zum Launch wirklich fertig ist. Black Ops 7 wird von Treyarch und Raven Software entwickelt und spielt im Jahr 2035 mit leichten Sci-Fi-Elementen, aber keinen Jet-Pack-Quatsch aus früheren Spielen. Fans erwarten eine vollwertige Singleplayer-Kampagne, einen umfangreichen Multiplayer und die Rückkehr des beliebten Zombies-Modus. Erste Leaks dazu versprechen auf jeden Fall viel!

Microsoft setzt große Hoffnungen auf den Titel, der direkt zum Release in den Xbox Game Pass kommt. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen: Da Black Ops 7 noch für PS4 und Xbox One erscheint, rechnen viele nicht mit einem großen technischen Sprung. Quasi der Stand der Technik wie seit 2019. Insider vermuten, dass es das letzte Call of Duty sein könnte, das noch nicht vollständig Next-Gen-exklusiv ist. Erst mit dem Call of Duty, dass nächstes Jahr erscheinen soll, wird sich mehr ändern! Die Rede ist sogar schon von einem „radikalen Kurswechsel“. Man wird sehen, immerhin steht mit Battlefield 6 ein unmittelbarer Konkurrent an, der Call of Duty vom Shooter-Thron heuer verdrängen könnte!

Gamescom 2025 könnte alles entscheiden

Köln im August wird zur entscheidenden Bühne für Call of Duty. Activision muss dort nicht nur den Release bestätigen, sondern auch das Vertrauen der Fans zurückgewinnen. Nach sinkenden Spielerzahlen in Black Ops 6 hängt viel von einem starken Auftritt ab. Da geht es um sehr viel!

Bis dahin bleibt die Frage: Ist der 14. November wirklich realistisch und bedeutet der späte Termin weniger Content oder einfach mehr Feinschliff? Wir werden sehen.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint auf jeden Fall noch dieses Jahr für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4. Über einen Switch 2-Launch ist derzeit noch nichts gefallen, obwohl es einen CoD-Deal mit Nintendo gibt…