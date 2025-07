Call of Duty: Black Ops 7 – ESRB-Rating enthüllt brutale Story-Details und neue Gegner

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Obwohl Call of Duty: Black Ops 7 erst am 19. August 2025 auf der Gamescom offiziell vorgestellt wird, liefert die ESRB-Altersfreigabe bereits jetzt tiefere Einblicke in die Handlung, Gegnerarten und kontroversen Inhalte des Spiels. Die Bewertung „M for Mature“ überrascht dabei kaum – doch die Begründung dafür ist alles andere als gewöhnlich.

Handlung von Black Ops 7: Kampf gegen einen Tech-Titanen im Jahr 2035

Die Kampagne spielt im Jahr 2035 und setzt die Geschichte von Black Ops 2 fort. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von David Mason, der mit seinem Team einen manipulativen Gegner bekämpft, der Angst als Waffe einsetzt. Laut ESRB handelt es sich dabei um einen Tech-Titanen, der versucht, globale Macht zu erlangen – vermutlich die Organisation „The Guild“, die bereits in Black Ops 6 auftauchte und nun mit futuristischer Militärtechnologie operiert.

Gegner: Soldaten, Roboter und albtraumhafte Kreaturen

Die ESRB beschreibt eine Vielzahl von Gegnern, darunter:

Feindliche Soldaten mit realistischer Kampf-KI

mit realistischer Kampf-KI Roboter , die auf fortschrittlicher Technologie basieren

, die auf fortschrittlicher Technologie basieren Kreaturen, die vermutlich im Zombie-Modus oder in Halluzinationssequenzen auftreten

Besonders die Halluzinationen erinnern an die surrealen Missionen aus Black Ops 6, in denen Spieler gegen zombieartige Bossgegner kämpften. Auch die Rückkehr von Raul Menendez in Trailern könnte mit diesen Sequenzen zusammenhängen.

Brutalität und kontroverse Inhalte

Die ESRB hebt folgende Inhalte hervor:

Hinrichtungssequenzen mit mehrfachen Messerstichen in Brust, Hals und Rumpf

mit mehrfachen Messerstichen in Brust, Hals und Rumpf Zerstückelungen und Enthauptungen , besonders bei Zombies

, besonders bei Zombies Blutspritzer, Schmerzensschreie und Explosionsanimationen

Drogenkonsum : Der Charakter raucht Joints und inhaliert Marihuana aus einer bongartigen Vorrichtung , die an einem Gewehr befestigt ist

: Der Charakter raucht Joints und inhaliert Marihuana aus einer , die an einem Gewehr befestigt ist Starke Sprache wie „fuck“ und „shit“

wie „fuck“ und „shit“ Anzügliche Themen und freizügige Outfits bei weiblichen Figuren

Diese Inhalte sorgen bereits im Vorfeld für Diskussionen – insbesondere der Drogenkonsum in Verbindung mit Waffen wird als provokant empfunden.

Call of Duty: Black Ops 7 verspricht eine düstere Zukunftsvision mit brutaler Action, psychologischen Elementen und einem Kampf gegen technologische Übermacht. Die ESRB-Bewertung deutet auf einen der intensivsten und kontroversesten Serienteile hin – mit einer Story, die sowohl Fans von Black Ops 2 als auch Liebhaber von dystopischen Szenarien ansprechen dürfte. Ob das Spiel die hohen Erwartungen erfüllt, wird sich spätestens im November zeigen.