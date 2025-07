Battlefield 6: Trailer enthüllt epische Zerstörung und Krieg in New York

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Mit dem offiziellen Reveal-Trailer zu Battlefield 6 läutet EA eine neue Ära für die traditionsreiche Shooter-Serie ein. Nach dem durchwachsenen Start von Battlefield 2042 setzt der neue Teil auf spektakuläre Zerstörung, ein modernes Setting und intensives Community-Feedback. Der Trailer zeigt eindrucksvoll, wie Jets und Helikopter in Wolkenkratzer krachen, Gebäude einstürzen und New York City zum Schauplatz eines groß angelegten Konflikts wird.

New York unter Beschuss – Story in Battlefield 6 auf heimischem Boden

Die Wahl von New York als zentralem Schauplatz deutet auf eine Handlung hin, die sich auf amerikanischem Boden abspielt. Der Trailer beginnt mit einer Rede des US-Präsidenten über einen „monströsen, unprovozierten Angriff“, was auf eine globale Bedrohung durch die fiktive Militärorganisation Pax Armata hindeutet. Diese Gruppierung, finanziert von ehemaligen NATO-Staaten, scheint die Weltordnung ins Chaos stürzen zu wollen.

In der Einzelspieler-Kampagne schlüpfen die Spieler in die Rollen verschiedener Soldaten mit individuellen Hintergründen und Perspektiven. Die Geschichte wird sich über mehrere Schauplätze erstrecken – darunter New York City, Gibraltar und weitere globale Brennpunkte.

Gameplay-Highlights und Rückkehr beliebter Modi

Neben der Kampagne verspricht Battlefield 6 auch im Multiplayer-Modus ein Comeback klassischer Features. Die beliebten 64-Spieler-Gefechte kehren zurück, und das moderne Setting erinnert stark an die gefeierten Teile Battlefield 3 und Battlefield 4. Die Zerstörung wirkt diesmal weniger geskriptet – Türme stürzen realistisch ein, Wände werden durchbrochen, und die Umgebung reagiert dynamisch auf das Kampfgeschehen.

Community-Feedback als Grundlage

Die Entwickler haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und Battlefield 6 über Monate hinweg mithilfe von Playtests und Fan-Rückmeldungen geformt. Eine offene Beta ist bereits angekündigt, und am 31. Juli folgt ein ausführlicher Multiplayer-Teaser mit ersten Gameplay-Szenen.

Ein genaues Release-Datum wurde noch nicht genannt, doch EA peilt laut Leaks eine Veröffentlichung im Herbst 2025 an. Die Erwartungen sind hoch – nicht zuletzt, weil die Serie mit diesem Teil ihr angeschlagenes Image wieder aufpolieren möchte. Ob Battlefield 6 das Vertrauen der Fans zurückgewinnt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.