Star Wars Jedi 3: Leak nennt Enthüllung am 4. Mai und neue Story-Details

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Rund um Star Wars Jedi 3 kursieren aktuell neue Gerüchte, die Fans der Reihe aufhorchen lassen. Laut einem Leak könnte das nächste Spiel der Reihe bereits sehr bald offiziell vorgestellt werden.

Als möglicher Termin wird der 4. Mai genannt – ein Datum, das für Star-Wars-Fans eine besondere Bedeutung hat.

Enthüllung am Star Wars Day?

Der Leak stammt aus einem Reddit-Beitrag, der derzeit in der Community intensiv diskutiert wird. Laut der Quelle könnte Electronic Arts oder Entwickler Respawn Entertainment das Spiel am 4. Mai erstmals zeigen.

Der Termin wäre nicht zufällig gewählt. Der 4. Mai gilt weltweit als Star Wars Day („May the Fourth be with you“) und wird regelmäßig für größere Ankündigungen rund um die Marke genutzt.

Was genau gezeigt werden könnte, ist jedoch unklar. Möglich wären laut Gerücht ein kurzer Teaser, ein erstes Logo oder sogar eine kleine Gameplay-Vorschau.

Story soll wieder Cal Kestis in den Mittelpunkt stellen

Auch zur Handlung sind erste Details aufgetaucht. Demnach soll Cal Kestis erneut die Hauptrolle übernehmen und weiterhin mit seiner Verbindung zur dunklen Seite der Macht kämpfen.

Ein interessantes Detail aus dem Leak: Im Verlauf der Geschichte könnte Cal ein weißes Lichtschwert nutzen. Diese Farbe hat im Star-Wars-Universum eine besondere Bedeutung und steht für Unabhängigkeit von der hellen und dunklen Seite der Macht.

Zusätzlich sollen familiäre Beziehungen stärker in den Mittelpunkt rücken. Konflikte zwischen Figuren aus Cals Umfeld könnten ein wichtiger Teil der Story werden.

Mehr Freiheit im Gameplay

Auch beim Gameplay könnte sich im dritten Teil einiges verändern. Laut Leak sollen neue Kampfstile und Waffenhaltungen geplant sein.

Eine mögliche Neuerung ist eine Double-Blaster-Haltung, die Fernkampf stärker in das Kampfsystem integriert.

Außerdem sollen Spieler erstmals Entscheidungen treffen können, die den Verlauf bestimmter Story-Abschnitte beeinflussen. Diese Entscheidungen sollen zwar Auswirkungen auf einzelne Ereignisse haben, das grundlegende Ende der Geschichte jedoch nicht komplett verändern.

Damit könnte das Spiel mehr Rollenspiel-Elemente enthalten als seine Vorgänger.

Abschluss der Trilogie?

Viele Fans erwarten, dass Star Wars Jedi 3 die Geschichte rund um Cal Kestis abschließen wird. Die Reihe begann 2019 mit Star Wars Jedi: Fallen Order und wurde 2023 mit Star Wars Jedi: Survivor fortgesetzt.

Der mögliche dritte Teil könnte daher das finale Kapitel dieser Geschichte darstellen.

Community reagiert vorsichtig

Trotz der spannenden Details reagiert die Community gemischt auf den Leak. Einige Fans freuen sich über die Aussicht auf eine baldige Ankündigung.

Andere bleiben skeptisch – besonders wegen der technischen Probleme, die Star Wars Jedi: Survivor zum Release hatte. Performance-Probleme auf PC und Konsolen sorgten damals für viel Kritik.

Deshalb hoffen viele Spieler, dass sich Respawn diesmal mehr Zeit für Optimierung nimmt.

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