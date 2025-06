Call of Duty: Black Ops 7 angekündigt – Der Kampf im Jahr 2035 beginnt

Publisher Activision sowie die Entwickler Treyarch und Raven Software haben die neueste Ausgabe der beliebten Shooter-Reihe Call of Duty: Black Ops 7 offiziell angekündigt. Das Spiel soll 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Die vollständige Enthüllung des Spiels ist für den Sommer geplant und verspricht, Fans der Serie mit neuen Inhalten zu begeistern.

Die Handlung von Black Ops 7 spielt im Jahr 2035, einer Zeit, in der die Welt von anhaltenden Konflikten und psychologischer Kriegsführung zerrüttet ist. Das Spiel knüpft an die Geschehnisse der Vorgänger Black Ops 2 und Black Ops 6 an und setzt die Geschichte um das Black Ops-Team unter der Leitung von David Mason fort. Die Spieler stehen einem Feind gegenüber, der Angst als Waffe einsetzt – eine Herausforderung, die mentale Stärke ebenso erfordert wie taktisches Geschick.

Neue Spielmodi und Technologien

Call of Duty: Black Ops 7 bietet eine aufregende Koop-Kampagne, die sowohl alleine als auch im Team mit Freunden gespielt werden kann. Außerdem erwarten die Spieler frische Multiplayer-Maps, die mit neuester Waffentechnologie und futuristischen Elementen ausgestattet sind. Auch der beliebte Rundebasierte Zombie-Modus kehrt zurück – mit einem neuen, düsteren Kapitel im sogenannten Dark Aether. Fans können sich auf spannende, taktische Gefechte und atmosphärisches Gameplay freuen.