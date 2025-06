Kein futuristischer Quatsch und keine Jet-Packs: „Black Ops 7“ bleibt am Boden

Wird es Jet-Packs in Black Ops 7 geben? Die Gerüchteküche brodelt seit Monaten: Kommen Jetpacks zurück? Wird es wieder Wallruns geben? Nach der Ankündigung von Call of Duty: Black Ops 7 auf dem Xbox Games Showcase hoffen viele Fans auf ein Comeback des futuristischen Gameplays aus „Advanced Warfare“ oder „Black Ops 3“. Jetzt gibt es eine klare Antwort und eine interessante Überraschung.

In der aktuellen Ausgabe des COD POD hat Stephanie Snowdon, Kommunikationschefin bei Activision, die Gerüchte endgültig ausgeräumt und für Klarheit gesorgt. Ihre klare Aussage:

„Kein Wallrunning, keine Jetpacks. Aber eine Weiterentwicklung des Omnimovements.“

Das klingt im ersten Moment nach einer Enttäuschung, aber es könnte das Gegenteil sein. Laut dem bekannten CoD-Leaker TheGhostOfHope verbirgt sich dahinter ein neues Feature namens „Wall Jumping“.

Was das bedeutet? Du wirst dich nicht wie Spider-Man an Wänden entlang hangeln, aber du kannst dich in brenzligen Situationen von Wänden abstoßen. Der doppelte Sprung gegen eine Wand könnte dir helfen, schneller um Ecken zu kommen oder neue Positionen zu erreichen. Eine willkommene Erweiterung des Gameplays, ohne die komplette Vertikalität vergangener Titel.

❌ NO JET PACKS OR WALL RUNNING IN BO7 ❌

Activision confirmed that there will not be any jet packs or wall running in Black Ops 7. Leaks still say it will feature „Wall Jumping“.

„I can confirm no wall running, no jet packs but it will feature an evolution of omnimovement“. pic.twitter.com/FHPQKWK9ED

— ModernWarzone (@ModernWarzone) June 17, 2025