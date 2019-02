Infinity Ward hat das Call of Duty von 2016 veröffentlicht, Call of Duty: Infinite Warfare. Dazu wird es nie eine Fortsetzung geben. Anscheinend musste man zuviel Kritik von der Community für den Multiplayer-Modus einstecken. Die Kampagne war eigentlich gar nicht so schlecht.

Aber wer braucht schon Kampagnen bei Call of Duty? Das hat der letzte Teil der Serie auch nicht benötigt. Vielleicht auch deswegen ist Infinite Warfare keiner Fortsetzung würdig, weil es eine Kampagne hatte. Ein Fan des Spiels hat auf jeden Fall – zur Sicherheit – bei Infinity Ward nachgefragt, für eine Fortsetzung des Spiels. Die Antwort (via Twitter) kam prompt:

„You will NEVER get Infinite Warfare 2.“

Das Call of Duty 2019, welches von Infinity Ward entwickelt wird, wird trotzdem ein modernes Call of Duty sein. Allerdings kein Science-Fiction mehr, wie Robert Bowling auf Twitter mitgeteilt hat.