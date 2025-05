Call of Duty-Leak: „Wall Running“ kehrt möglicherweise 2025 zurück

Die Bewegungssteuerung in der Call of Duty-Reihe könnte sich erneut drastisch ändern: Daten aus Black Ops 6 und Warzone deuten darauf hin, dass die „Wall-Running“-Funktion aus früheren Spielen wie Black Ops 3 und Advanced Warfare möglicherweise zurückkehren könnte. Dataminer haben Hinweise auf die Mechanik entdeckt, was die Spekulationen anheizt, dass sie schon bald Teil der kommenden Call of Duty-Veröffentlichung 2025 sein könnte.

Vor wenigen Stunden begannen Videos auf Plattformen wie „TikTok“ und „X.com“ (ehemals Twitter) zu kursieren, die Spieler zeigen, die an Wänden entlanglaufen. Diese Clips, die anscheinend eine frühe Version der Funktion zeigen, lassen darauf schließen, dass Wall Running in Black Ops 6 und möglicherweise auch in Warzone getestet wird. Spieler können sich an Wänden festhalten und entlanglaufen, indem sie einfach in ihre Richtung springen. Diese Neuerung würde den Spielern eine viel schnellere Fortbewegung auf den Maps ermöglichen.

Es ist jedoch noch unklar, ob „Wall Running“ in realen Matches oder nur in privaten Lobbys funktioniert, aber das Gerücht gibt es schon länger. Einige Leaker, darunter WARFARE, der für die Vorabenthüllung von Skins und Bundles bekannt ist, haben Screenshots von Codezeilen geteilt, die explizit „AllowWallRun“ enthalten. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Entwickler diese Funktion testen, bevor sie sie in einem zukünftigen Titel einführen.

🚨‼️WALL RUNNING CONFIRMED FOR BO7‼️🚨

There is wall running in BO6 currently It is unclear if it’s leftover from BO3 that managed to make it’s way into a glitch through BO6 or if it’s from BO7 and is left in the BO6 files. @charlieINTEL @ModernWarzone @Dexerto pic.twitter.com/0FJ0guUIEH — peter (@viipeter_) May 19, 2025

Omnimovement und Wall Running: Eine (weitere) neue Ära für Call of Duty?

Black Ops 6 hat das Bewegungssystem mit der Einführung von Omnimovement bereits stark verändert. Spieler können jetzt in alle Richtungen sprinten, und es gibt spektakuläre Sprünge und Rutschbewegungen. Doch „Wall Running“ könnte das Spiel noch weiter anheizen, indem es den Spielern eine weitere Dimension der Fortbewegung hinzufügt, die schon in der Vergangenheit für viel Aufsehen sorgte.

Laut verschiedenen Leaks könnte das nächste Call of Duty im Jahr 2025 – ein angebliches Sequel zu Black Ops 2 – eine weiterentwickelte Version von Omnimovement bieten. Dies könnte die Rückkehr von Wall Running beinhalten, wenn die Testergebnisse positiv ausfallen. Leaks aus dem November 2024 von TheGhostOfHope deuteten bereits darauf hin, dass eine „realistischere“ Variante von Wall Running in die Serie eingeführt werden könnte.

Außerdem wird gemunkelt, dass Black Ops 7, das nach Black Ops 6 erscheinen soll, eine Neuauflage aller Black Ops 2-Maps beinhalten könnte, ähnlich wie es Modern Warfare 3 mit den Modern Warfare 2-Karten tat. Falls Wall Running in CoD 2025 tatsächlich Einzug hält, könnte es erforderlich sein, diese Maps anzupassen, um die neuen Mobilitätsmöglichkeiten zu integrieren.

Noch wurde nichts offiziell bestätigt, sodass alles, was aus den Leaks und Datamining-Entdeckungen stammt, mit Vorsicht betrachtet werden muss. Activision hat sich noch nicht zu den Gerüchten über „Wall Running“ geäußert.