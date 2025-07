MarkusMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Das Wichtigste in Kürze

Fokus auf Nahkampf, moderne Settings und kein Zombies-Modus

Sledgehammer plant laut Leak neues Call of Duty für 2027

Die Call of Duty-Welt steht vielleicht vor einem echten Umbruch. Während alle Augen aktuell auf Black Ops 7 gerichtet sind, macht ein spannendes Gerücht im Netz die Runde: Der CoD-Teil von 2027 soll nicht nur ein neuer Ableger sein, sondern eine komplett neue Richtung für das Franchise einläuten.

Das Besondere daran? Weder Modern Warfare noch Black Ops. Und auch kein Advanced Warfare 2, wie viele gehofft hatten. Stattdessen werkelt Sledgehammer Games angeblich an einer komplett neuen Sub-Reihe im modernen Setting, aber ohne Sci-Fi-Gimmicks, mit Fokus auf Bewegung, Nahkampf und sogar Karate-Kicks. Klingt wild? Ist es auch.

Call of Duty 2027 – Sledgehammer wagt etwas Neues

Laut dem bekannten CoD-Leaker TheGhostOfHope(via X.com, vormals Twitter) soll der nächste Sledgehammer-Titel nicht in der Zukunft spielen, sondern wieder im Hier und Jetzt. Martial-Arts-Moves wie Tritte und Schläge sollen eine größere Rolle spielen, was stark an das neue Bewegungssystem in Black Ops 6 erinnert. Zombies-Modus? Dieses Mal angeblich nicht dabei.

Sledgehammer ist als Studio für Experimente bekannt: Mit Advanced Warfare gingen sie 2014 in die Zukunft, mit WW II kehrten sie zurück zu den Anfängen. Ihr jüngstes Werk, das Reboot von Modern Warfare 3 (2023), sorgte für gemischte Gefühle – jetzt wollen sie es wohl wieder wissen.

Nach Jahren des Stillstands: Ein echter Neuanfang?

Seit 2022 rotiert Call of Duty zwischen Modern Warfare und Black Ops. Jedes Jahr ein vertrautes Setting, bekannte Gesichter, vorhersehbare Inhalte. Mit Black Ops 7 kommt heuer wieder etwas „Erwartbares“.

Der 2027er-Ableger wäre somit der erste komplett neue Versuch seit Jahren. Ein neues Sub-Franchise, das nicht auf der Vergangenheit aufbaut, sondern sich traut, etwas Eigenes zu sein. Eine mutige und wichtige Entscheidung, wenn der Leak stimmt.

Bis zur offiziellen Enthüllung von Call of Duty 2027 wird es noch dauern. Vermutlich sehen wir erste Details frühestens Mitte 2026. Bis dahin konzentriert sich alles auf Black Ops 7, das am 14. November erscheinen soll und auf der gamescom 2025 mit einem großen Auftritt erwartet wird.

Doch wenn sich das Gerücht bewahrheitet, dann könnte Call of Duty bald ganz anders aussehen. Schneller, moderner, mutiger und endlich mal wieder neu!

