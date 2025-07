Black Ops 7 als letzte Chance: So kann Call of Duty endlich wieder begeistern

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Viele von uns sind mit Call of Duty aufgewachsen. Wir erinnern uns an legendäre Multiplayer-Schlachten, an spannende Kampagnen mit überraschenden Wendungen – und natürlich an den Zombies-Modus, der für schlaflose Nächte gesorgt hat. Doch die letzten Jahre haben Spuren hinterlassen. Die Serie wirkte müde und uninspiriert.

Nach der Microsoft-Übernahme hatten viele die Hoffnung, dass man ein Jahr Pause einlegen würde. Doch dem ist nicht so. Nachdem Black Ops 6 (2024) einem sehr schwachen Modern Warfare 3 (2023) gefolgt war, kommt als Nachschlag Black Ops 7. Bisher gab es noch keine große Vorstellung, so dass wir es besser einschätzen können. Deshalb haben wir uns drei Punkte überlegt, wie wir Call of Duty endlich wieder lieben könnten.

1. Multiplayer braucht Innovation, nicht nur Retro-Maps

Der Multiplayer ist seit jeher das Herzstück von Call of Duty – daran hat sich nichts geändert. Doch während früher jeder neue Teil eine eigene Identität hatte, verschwimmen die Unterschiede heute. Black Ops 6 bot gute Grundlagen, aber es fehlte an Mut. Zu viele Maps wirkten bekannt, zu wenig wurde ausprobiert.

Was fehlt, ist Originalität.

Warum nicht mal:

Maps mit dynamischem Wetter oder zerstörbaren Elementen?

Neue Spielmodi, die mehr als nur Team-Deathmatch sind?

Belohnungen für taktisches Spielen statt nur für schnelle Reflexe?

Natürlich muss sich Call of Duty treu bleiben, aber ohne Weiterentwicklung gibt es keinen Grund, jedes Jahr zurückzukehren.

Zudem sind kosmetische Inhalte längst ein Thema: Battle Passes, überteuerte Skins, Events. All das ist in Ordnung, solange es nicht überhandnimmt. Der Multiplayer darf nicht zu einem Shop mit Schießplatz verkommen. Das Spielgefühl, das Tempo, die Balance – darauf kommt es an. Das Gunplay war immer die Stärke von CoD.

2. Eine Kampagne mit Herz

Ja, wir wissen: Die meisten spielen Call of Duty wegen des Multiplayers. Aber unterschätze niemals die Kraft einer guten Kampagne. Black Ops 6 hat genau das bewiesen. Die Geschichte war spannend, die Inszenierung stark, und viele Spieler waren überrascht, wie sehr sie mit den Charakteren mitfieberten.

Mit Black Ops 7 geht Activision jetzt aufs Ganze!

Der neue Teil soll direkt an die Handlung von Black Ops 2 anknüpfen. Ein mutiger Schritt. Und sie soll besser werden. Schließlich gilt BO2 als eine der besten Kampagnen der Reihe. Wer hier patzt, zerstört nicht nur alte Erinnerungen, sondern riskiert auch die Zukunft. Damit kann man zwar Charaktere aus dieser Zeit zurückholen, theoretisch dort weitermachen, aber das Risiko ist hoch das „Erbe zu beschmutzen“.

Dazu kommt: Es wurde eine Koop-Kampagne angekündigt. Klingt gut, aber nur, wenn sie nicht zur reinen Ballerei verkommt. Spieler erwarten:

Eine glaubwürdige Story mit Entscheidungen und Konsequenzen

Charaktere, die mehr sind als Klischees

Eine Atmosphäre, die hängen bleibt

Wenn Black Ops 7 das schafft, könnte es sogar Spieler zurückholen, die sich längst von der Serie verabschiedet haben.

3. Der Zombies-Modus braucht weniger Chaos

Zombies war einst das Aushängeschild von Treyarch. Ob Kino der Toten, Origins oder Mob of the Dead – die Karten hatten Stil, Atmosphäre und eine gewisse Magie. Doch was in Black Ops 6 geboten wurde, fühlte sich trotz der Rückkehr zum Runden-Prinzip irgendwie falsch an. Warum? Weil zu viel auf einmal passierte.

Rüstungssysteme, vorgefertigte Loadouts, Perk-Aufwertungen, all das mag sinnvoll wirken, zerstört aber den Kern des Modus. Früher war es der Nervenkitzel, mit nichts als einer Pistole in einer finsteren Karte zu starten. Heute wird man fast schon überladen.

Was sich die Community wünscht:

Weniger Systeme, mehr Spannung

Maps, die Atmosphäre aufbauen statt überladen wirken

Ein „Zurück zu den Wurzeln“-Gefühl wie in Black Ops 2 oder 3

Ein guter Zombies-Modus bleibt jahrelang im Gedächtnis. Und wer weiß, vielleicht bringt Black Ops 7 sogar wieder ikonische Charaktere zurück? Die Nachfrage nach einem echten Comeback war nie größer.

Black Ops 7 darf kein Reinfall werden

Call of Duty ist mehr als nur ein Spiel. Für viele ist es ein Stück Gaming-Geschichte. Doch diese Geschichte könnte bald zu Ende sein, wenn Activision und Treyarch die Zeichen der Zeit nicht erkennen.

Black Ops 7 hat die Chance, alles zu drehen. Mit einem schlankeren Zombies-Modus, einer Kampagne mit echten Emotionen und einem Multiplayer, der wieder überrascht. Die Community wartet, aber sie ist vorsichtiger geworden. Noch ein Reinfall, und viele steigen endgültig aus. Immerhin hat die Serie bereits viele ihrer langjährigen Fans verschreckt. Und das neue Battlefield, sollte es wirklich nächstes Jahr erscheinen, könnte viele ehemalige CoD-Spieler an sich ziehen.

Jetzt liegt es an den Entwicklern, zu zeigen, dass Call of Duty mehr kann.