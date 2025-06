Black Ops 7 Zombies: „Tranzit“-Remake und „Mob of the Dead“ zum Launch?

Die ersten Spekulationen rund um den Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops 7 überschlagen sich. Laut dem bekannten Call of Duty-Leaker TheGhostOfHope (via X.com) könnte der Zombie-Modus direkt zum Start mit einem Tranzit-Remake aufwarten, ergänzt durch eine mögliche Rückkehr von Mob of the Dead. Die Gerüchte basieren unter anderem auf einem Trailer-Teaser, in dem ein geheimnisvolles Fahrzeug mit Scheinwerfern zu sehen ist. Für Fans ein klares Zeichen: der Bus aus Tranzit.

Gleichzeitig berichten Insider, dass die Launch-Map in Black Ops 7 Zombies die bislang größte rundenbasierte Karte überhaupt sein soll. Auch eine Art Reisemechanik sei enthalten, wie damals beim berüchtigten Tranzit auf der Xbox 360.

Werbung

Black Ops 7 Zombies: Ein echtes Remake oder nur Inspiration?

Tranzit ist seit jeher ein kontroverser Klassiker unter Zombie-Fans. Ursprünglich 2012 erschienen, litt die Karte unter der damaligen Technik: lange Ladezeiten, Nebel und eine unübersichtliche Struktur sorgten für Frust. Doch mit der Power aktueller Konsolen wäre ein echter Neuanfang denkbar, ohne technische Einschränkungen.

Auch Mob of the Dead, ursprünglich 2013 veröffentlicht und später als Blood of the Dead in Black Ops 4 neu interpretiert, wird wieder heiß gehandelt. Doch die Meinungen dazu gehen auseinander. Viele Fans empfinden Blood als Rückschritt gegenüber dem Original: eine echte Rückkehr zur ursprünglichen Alcatraz-Erfahrung wäre für einige längst überfällig.

Ein Gefängnis-Setting wurde bereits in einem Teaser zu BO7 gesichtet, allerdings gibt es Zweifel, ob dies wirklich auf Mob hindeutet oder nur ein ähnliches Szenario darstellt.

Community reagiert gemischt: Hoffnung und Skepsis geben sich die Hand

Auf Reddit zeigen sich viele Spieler begeistert, aber auch vorsichtig. Während einige auf ein echtes Tranzit-Remake hoffen, wittern andere eine Wiederholung vergangener Versuche, ikonische Karten halbherzig zurückzubringen. Besonders Blood of the Dead wird häufig als mahnendes Beispiel genannt.

Ein weiterer Kritikpunkt: die mögliche Abhängigkeit von Remakes. Da Treyarch Black Ops 6 weiterhin unterstützt und BO7 möglicherweise unter Zeitdruck entsteht, befürchten viele, dass das Spiel vor allem aus überarbeiteten Karten besteht. Einige Nutzer widersprechen jedoch: BO7 habe angeblich fünf Jahre Entwicklungszeit hinter sich, da es parallel zu BO6 entstanden sei. Falls das stimmt, wäre genug Zeit gewesen, etwas Großes auf die Beine zu stellen.

Ob wir wirklich Tranzit und Mob of the Dead zum Launch von Black Ops 7 Zombies erleben, bleibt offen. Doch die Hinweise verdichten sich und die Erwartungen sind hoch. Nach eher gemischten Reaktionen auf die letzten Zombies-Ableger könnte ein starkes Remake der Schlüssel sein, um die Fans wieder ins Boot zu holen.