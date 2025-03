Neues Battlefield könnte Call of Duty-Spieler abwerben – und zwar ziemlich schnell

Es passiert nicht oft, dass wir Gameplay eines noch unangekündigten Spiels sehen, das noch in diesem oder Anfang nächsten Jahr erscheinen soll. Doch genau das ist jetzt mit dem neuen Battlefield passiert! Während EA mit gleich vier Studios an dem Shooter arbeitet, sind nun erste Spielszenen aufgetaucht – und die zeigen beeindruckende Zerstörung, packenden Sound und klassisches Battlefield-Feeling. Call of Duty-Fans könnten bald in Scharen wechseln.

Die ersten Leaks stammen aus dem sogenannten Battlefield Labs – einer neuen Initiative von EA, bei der Spieler eine frühe Pre-Alpha-Version des Shooters testen können. Eine clevere Idee, die aber auch ein Risiko birgt: Leaks sind unvermeidlich! (Oder vielleicht sogar gewollt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.)

Und genau das ist passiert: Erste Gameplay-Clips verbreiten sich im Netz – und was wir sehen, könnte Call of Duty das Fürchten lehren: Gebäude fallen in sich zusammen, Explosionen hallen realistisch durch die Maps, und die Atmosphäre erinnert an die goldene Ära von Battlefield.

Aber was macht Battlefield plötzlich wieder so gefährlich für Call of Duty?

Call of Duty kämpft, nutzt Battlefield seine Chance?

Call of Duty war einst der unangefochtene König der Shooter. Doch seit 2004 hat sich vieles getan. Heute gibt es Kooperationen mit den Turtles und Squid Game, dass unverschämt teuer dazu ist. Crossover sind nett, bei farbenfrohen Spielen wie bei Fortnite, aber in Call of Duty? Das einstige Militär-Feeling fühlt sich plötzlich wie Geldmacherei an.

Viele Fans haben schon lange gefordert, dass Activision endlich eine Option einführt, um die grellen Skins und übertriebenen Waffen-Effekte auszublenden. Was ist bisher passiert? Nichts! Und hier kommt Battlefield ins Spiel. Ein Shooter, mit klaren Militär-Feeling, taktischen Gameplay und jeder Menge Wumms! Kein kitschiges Jet-Pack. Keine futuristischen Blaster.

Wird Battlefield Call of Duty endgültig vom Thron stoßen?

Das Duell zwischen Battlefield und Call of Duty ist zwar nicht so alt wie der „Konsolenkrieg“, aber immer wieder gab es Vergleiche der Spieler zwischen den beiden Shooter-Franchises. Battlefield war immer größer. Größere Maps, größere Zerstörung und größere Teams. Call of Duty war immer bekannt für seine kleineren Maps, das schnelle Gunplay und vor allem – seit Jahren – für seinen Zombie-Modus. Jahrelang hat die treue Call of Duty-Fanbase mitgehalten. Seit einiger Zeit ist das nicht mehr so. Call of Duty leidet an Spielerschwund. Zurecht.

Server-Probleme nerven Spieler seit Jahren.

nerven Spieler seit Jahren. Cheater ruinieren Online-Matches.

ruinieren Online-Matches. Bugs ziehen sich durch fast jede neue Season.

Wenn Battlefield all diese Probleme besser löst, dann steht Call of Duty vor einer echten Herausforderung. Kaputte Updates und technische Fehler prägen Call of Duty seit Jahren. Wenn Battlefield hier besser dasteht: Dann wollen Shooter-Fans einfach nur zocken. Ohne sich Skins für 90 Euro oder mehr zu holen. Ein starker Start des nächsten Battlefield könnte alles verändern.