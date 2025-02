Call of Duty trifft auf die Teenage Mutant Ninja Turtles

Call of Duty von Activision ist bekannt für seine vielfältigen Kooperationen. In den vergangenen Jahren wurden viele Spiele mit Skins und Inhalten aus verschiedenen Franchises bereichert, wodurch Spieler ihre Vorlieben für Call of Duty und andere Serien verbinden konnten. Eine Kollaboration mit Squid Game führte dazu, dass Skins und Spielmodi der Serie in Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone integriert wurden.

Viele dieser Kooperationen weichen von der düsteren und realistischen Atmosphäre ab, die die Spiele oft kennzeichnet, und diese neue Zusammenarbeit wird diesen Trend voraussichtlich fortsetzen. Eine weitere ikonische und klassische Serie gesellt sich zu Call of Duty, und die Fans bekommen bereits einen Vorgeschmack auf das, was sie erwartet. Fans werden bald „Cow-A-Bunga“ rufen und Pizza essen, denn diese neue Kooperation bringt ein Franchise, das viele nicht mit der Ego-Shooter-Serie in Verbindung gebracht hätten.

Werbung

Teenage Mutant Ninja Turtles geht ein Crossover mit Call of Duty ein

Über den offiziellen X-Account kündigte Activision an, dass die Teenage Mutant Ninja Turtles zu Call of Duty kommen. Diese Ankündigung wurde von einem kurzen Teaser begleitet, der Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo zeigt, wie sie aus einem Kanaldeckel schauen. Die Teenage Mutant Ninja Turtles werden in Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone auftauchen. Im Teaser wurde auch eine neue Karte entdeckt, die nicht mit Danzig übereinstimmt, was auf eine neue Warzone-Karte hindeutet.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für das Crossover, was die Fans im Unklaren lässt, wann der Inhalt erscheinen wird. Es wird vermutet, dass die Skins im nächsten Update enthalten sein könnten. Sollte dies zutreffen, wäre ein neues Update mit den Turtles und einer neuen Karte eine große Sache. Einige vermuten, dass Teile der Karte die Kanalisation beinhalten könnten, was die Map noch größer und spielbarer machen würde.

Werbung

Während viele Fans sich über die Ankunft der Turtles freuen, sind andere besorgt über den Verlust der Immersion und kritisieren Activision, sich auf Skins statt auf Anti-Cheat zu konzentrieren.

Quelle: x.com via @CallofDuty