Black Ops 6: Neuer Hack zerstört das Spiel entgültig

Trotz der jüngsten Aktualisierungen des Anti-Cheat-Systems COD Ricochet gelingt es Hackern in Black Ops 6 für den PC immer noch, Cheat-Tools zu verwenden, um die Verbindung zu anderen Spielern während des Spiels zu unterbrechen. Die Cheater-Problematik in Black Ops 6 hat seit der Veröffentlichung des Spiels stark zugenommen. Ende 2024 wurde der Ranglistenmodus von Hackern überrannt, was die Community dazu veranlasste, Crossplay-Optionen nur für Konsolen zu fordern.

Activision unternimmt auch andere Maßnahmen gegen schlechte Spieler und hat seit der Einführung des Ranglistenmodus über 136.000 Konten gesperrt. Im Januar 2025 erhielt das Anti-Cheat-System Ricochet Updates, um Verhaltensweisen wie Target-Botting besser zu erkennen und zu verfolgen. Dennoch finden Hacker weiterhin Wege, das Online-Erlebnis anderer zu beeinträchtigen. Der Content-Provider ItsHapa veröffentlichte Filmmaterial, das zeigt, wie ein Cheat-Tool es COD-Hackern ermöglicht, jeden Spieler in einem Match vom Spiel zu trennen.

🚨Hackers now have a tool built into their Call of Duty cheats that allows them to disconnect ANY PLAYER from the game!🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/1PZYa6sFGg

