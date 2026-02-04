Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone starten Season 02 mit neuen Maps, Modi und Zombies-Content

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für Call of Duty-Fans beginnt jetzt eine der größten Content-Phasen des Jahres. Season 02 von Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone startet am Donnerstag, den 5. Februar um 18:00 Uhr MEZ und liefert ein riesiges Update über alle Spielbereiche hinweg. Multiplayer, Zombies und Warzone bekommen gleichzeitig neue Karten, Modi, Systeme und Events.

Season 02 fühlt sich dabei nicht wie ein kleines Zwischen-Update an, sondern wie ein klarer Neustart für viele Modi, besonders durch Ranked Play, neue Endgame-Systeme und eine komplett neue Zombies-Umgebung.

Black Ops 7 Endgame wird härter

Das Endgame-Erlebnis auf Avalon wird durch Guild Strikes und Nightmare Zones erweitert. Bestimmte Gebiete verwandeln sich zeitweise in besonders schwierige Zonen, in denen ein Strike Boss wartet. Wer ihn besiegt, erhält hochstufige Belohnungen.

Dazu kommt der neue Eagle Eye Skill Track, der auf Präzision und kritischen Schaden setzt. Mid-Season folgen zusätzliche Abilities wie Sentinel Protocol und Blood Burner. Außerdem erscheinen sogenannte Glitches: Nach einem Bosskampf öffnet sich ein wiederholbares Off-Map-Erlebnis mit Wellenmodus und einem weiteren Bosskampf.

Multiplayer bekommt Map-Flut und Ranked Play

Season 02 bringt gleich mehrere Maps zum Start: Torment, Sake, Nexus und das Remaster von Slums. Später folgen Torque, Cliff Town (neue Version von Yemen), Mission: Peak sowie Grind und Firing Range.

Beliebte Modi wie Safeguard und Overdrive kehren zurück, dazu kommen zeitlich begrenzte Varianten. Besonders wichtig ist Ranked Play, das mit CDL-Regeln, Platzierungsspielen und Skill Rating wieder als kompetitives Kernsystem dient.

Neue Events liefern Blueprints und Camos. Zur Mid-Season erscheint außerdem der Lockshot Scorestreak, eine intelligente Waffe, die mehrere Ziele automatisch erfasst.

Weitere Season 02-Updates

Zombies reist zum Mars:

Zombies erhält mit „Mars“ eine neue Survival-Map in einem uralten Tempel unter der Oberfläche des Planeten. Dort endet die Astra-Malorum-Hauptquest. Neue Maschinen und starke Waffen helfen beim Überleben in hohen Runden.

Neue Modi wie Cursed Survival und Starting Room verändern das klassische Gameplay. Mid-Season folgt mit Paradox Junction eine weitere rundenbasierte Map, die die Story fortführt.

Warzone wird umgebaut:

Rebirth Island erhält ein Winter-Refresh mit neuen Strukturen, veränderten Routen und neuen Kampfzonen. Sichtbare Fußspuren im Schnee, dynamische Events und neue Killstreaks sorgen für aggressiveres Gameplay.

erhält ein Winter-Refresh mit neuen Strukturen, veränderten Routen und neuen Kampfzonen. Sichtbare Fußspuren im Schnee, dynamische Events und neue Killstreaks sorgen für aggressiveres Gameplay. Ranked Resurgence startet im Trio-Format. Zusätzlich erscheinen mehrere zeitlich begrenzte Modi und zur Mid-Season die neue Avalon-Map als Battle-Royale-Erlebnis.

Neue Waffen und Battle Pass:

Sieben neue Waffen, Events, wöchentliche Herausforderungen und ein neuer Battle Pass mit BlackCell-Inhalten runden Season 02 ab.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!