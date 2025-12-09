Call of Duty: Black Ops 7 Zombies – Ultimativer Guide zu den besten Field Upgrades und Augments

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Field Upgrades stellen in Call of Duty: Black Ops 7 Zombies mächtige, aufladbare Spezialfähigkeiten dar, die dem Spieler in kritischen Momenten eine entscheidende taktische Unterstützung bieten. Im Gegensatz zu Scorestreaks, die Salvage kosten, laden sich Field Upgrades durch das Erzielen von Kills und Punkten auf. Die sorgfältige Auswahl und das strategisch kluge Timing dieser Fähigkeiten sind in den eskalierenden Schwierigkeitsgraden der Zombie-Runden unerlässlich.

Insgesamt stehen sechs Field Upgrades zur Auswahl, von denen fünf Veteranen der Reihe bekannt sein dürften, sowie die neue Option Toxic Growth. Darüber hinaus spielen Augments (kleinere und größere Modifikationen) eine zentrale Rolle, um die Effektivität und den spezifischen Nutzen eines Field Upgrades an den jeweiligen Spielstil anzupassen.

Zwei Field Upgrades stechen in Bezug auf ihre Fähigkeit, Spieler aus den gefährlichsten Situationen zu retten und Teamkameraden zu unterstützen, besonders hervor: Aether Shroud und Healing Aura.

Aether Shroud (Level 48)

Der Aether Shroud ist unbestreitbar das beste defensive Field Upgrade im Spiel und ein absoluter „Panic Button“. Durch seine Aktivierung versetzt sich der Spieler kurzzeitig in den Dark Aether, was ihn für alle Zombies unsichtbar und unverwundbar macht. Egal, ob man in einer Ecke feststeckt, von einem Boss gejagt wird oder schlicht Zeit zum Atmen und Nachdenken braucht – der Aether Shroud bietet eine perfekte Fluchtmöglichkeit.

Strategischer Vorteil: Erlaubt Revives in der Nähe von Horden, das Aufsammeln von Drops oder das sichere Positionieren für einen Scorestreak.

Erlaubt Revives in der Nähe von Horden, das Aufsammeln von Drops oder das sichere Positionieren für einen Scorestreak. Empfohlene Augments: Der Major Augment Group Shroud dehnt die Unsichtbarkeit auf das Team aus, was im Koop-Modus unschlagbar ist. Extra Charge erhöht die maximale Ladung um eins und gewährleistet eine nahezu ständige Verfügbarkeit.

Healing Aura (Level 17)

Die Healing Aura ist das ultimative Unterstützungs-Upgrade und besonders im Koop-Spiel von unschätzbarem Wert. Sie sendet Energiestrahlen aus, die alle Verbündeten in der Nähe sofort heilen und wiederbeleben. Diese sofortige Wiederbelebung ist schneller und sicherer als jeder manuelle Revive.

Strategischer Vorteil: Instant-Heilung und -Revive retten Runden, besonders wenn mehrere Teammitglieder gleichzeitig zu Boden gehen.

Instant-Heilung und -Revive retten Runden, besonders wenn mehrere Teammitglieder gleichzeitig zu Boden gehen. Empfohlene Augments: Persistence ist ein Major Augment, das bewirkt, dass wiederbelebte Spieler ihre Perks, die sie sich mühsam erarbeitet haben, auf ihrer „Bleed-out-Bar“ behalten. Stoic Presence betäubt und schlägt Spezial- und Elite-Gegner nieder, was eine sichere Zone für die Heilung schafft.

Neben den reinen Rettungsfunktionen bieten andere Field Upgrades in Black Ops 7 Zombies einen starken Fokus auf Schaden, Panzerungsschutz und Hordenkontrolle.

Frenzied Guard (Level 8)

Der Frenzied Guard ist das ideale offensive/defensive Hybrid-Upgrade und repariert sofort die gesamte Panzerung des Spielers. Für kurze Zeit werden alle Gegner in der Nähe dazu gezwungen, den Spieler anzugreifen. Während dieser Phase absorbiert die Panzerung sämtlichen Schaden, und zusätzliche Kills reparieren sie weiter.

Strategischer Vorteil: Perfekt für Solo-Spieler, um im Nahkampf zu überleben und die Rüstung wiederherzustellen, während das Chaos kontrolliert wird.

Perfekt für Solo-Spieler, um im Nahkampf zu überleben und die Rüstung wiederherzustellen, während das Chaos kontrolliert wird. Empfohlene Augments: Retribution schädigt und stößt normale Gegner zurück, die den Spieler treffen, und verhindert so, dass man in die Enge getrieben wird. Extension verlängert die Dauer des Upgrades.

Energy Mine (Level 1) und Dark Flare (Level 1)

Die Energy Mine erzeugt eine Energiebombe, die dreimal detoniert und erheblichen Schaden verursacht. Sie ist eine zuverlässige Quelle für Explosionsschaden, die tief in hohe Runden hinein wirksam bleibt. Der Major Augment Turret kann die Mine in einen automatischen Geschützturm verwandeln, während Scatter die Detonation in drei separate Minen aufteilt.

Dark Flare erzeugt einen Energie-Beam, der durch Gegner hindurchdringt und sofort tödlichen Schatten-Schaden verursacht. Obwohl sie bei gutem Waffen-Loadout nicht zwingend notwendig ist, bietet sie eine schnelle Schadensspitze. Der Major Augment Supernova verwandelt den Strahl für Solo-Spieler in eine automatische, wandernde Energiesphäre.

Strategische Nische und Synergien

Toxic Growth

(Level 29) ist die reinste defensive Blockade. Das Upgrade beschwört ein Wachstum aus Dornen, das Wege versperrt, Gegner verlangsamt und Schaden zufügt. Es ist in frühen Runden effektiv, um Laufwege zu manipulieren und defensive Positionen zu halten, wird jedoch in späteren Runden leicht zerstört. Hier helfen Augments wie Green Thumb, um die Lebensdauer der Barriere zu erhöhen, oder Extra Charge für eine zweite Ladung.

Die wahre Stärke der Field Upgrades liegt in der Synergie mit den Augments. Eine sorgfältig ausgewählte Kombination, wie der Aether Shroud mit Extra Charge für mehr Fluchtmöglichkeiten, kann den entscheidenden Unterschied zwischen einem frühen Tod und einer erfolgreichen Oster-Egg-Jagd ausmachen. Der Spieler sollte sein Field Upgrade stets basierend auf der Teamzusammensetzung und dem individuellen Spielstil wählen, wobei die Rettungspotenziale des Aether Shrouds und der Healing Aura universelle Empfehlungen bleiben.

